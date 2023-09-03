https://sputniknews.com.tr/20230903/rus-kozmonot-fedyaevin-de-bulundugu-crew-dragon-uzay-araci-uuidan-ayrildi-1075146495.html
Rus kozmonot Fedyaev'in de bulunduğu Crew Dragon uzay aracı, UUİ'dan ayrıldı
Rus kozmonot Fedyaev'in de bulunduğu Crew Dragon uzay aracı, UUİ'dan ayrıldı
Rus kozmonot Andrey Fedyaev'in de dahil olduğu Crew-6 mürettebatını taşıyan Amerikan uzay aracı Crew Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonundan (UUİ) ayrıldı. 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T16:43+0300
2023-09-03T16:43+0300
2023-09-03T16:51+0300
dünya
uluslararası uzay istasyonu (uui)
uui
kozmonot
rus
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) sitesinden yapılan canlı yayına göre, Rus kozmonot Andrey Fedyaev'in de dahil olduğu Crew-6 mürettebatını taşıyan Amerikan uzay aracı Crew Dragon, Dünya’ya dönmek üzere Moskova saati ile 14.05’te (TSİ ile aynı) UUİ’dan ayrıldı.NASA’nın bildirdiği üzere uzay aracının dünyada suya inmesini gösterecek canlı yayın pazar günü, ABD Doğu Kıyısı saatiyle yaklaşık 23.00'te (TSİ pazartesi 06.00’da) başlayacak.Daha önce Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Fedyaev'in NASA astronotları Stephen Bowen ve Warren ‘Woody’ Hoburg'un yanı sıra BAE astronotu Sultan Al Neyadi ile birlikte Mart 2023'ten bu yana UUİ’da çalıştığını hatırlatmıştı.UUİ’den ayrılan ekibin yerini, kısa bir süre önce UUİ’ye ulaşan NASA'dan Jasmin Moghbeli, Roscosmos’tan kozmonot Konstantin Borisov, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Danimarkalı Andreas Mogensen ve Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansından (JAXA) Satoshi Furukawa’nın yer aldığı Crew-7 misyonunun mürettebatı alacak.UUİ’da halihazırda NASA astronotu Frank Rubio ile birlikte Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin görevlerine devam ediyor. 15 Eylül’de Rıs Oleg Kononenko ve Nikolay Çub ile ABD’li astronot Loral O'Hara’nın yerlerine geçmesinden sonra bu ekibin 27 Eylül’de Soyuz MS-23 uzay aracı ile dünyaya dönmesi bekleniyor.
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
uluslararası uzay istasyonu (uui), uui, kozmonot, rus
uluslararası uzay istasyonu (uui), uui, kozmonot, rus
Rus kozmonot Fedyaev'in de bulunduğu Crew Dragon uzay aracı, UUİ'dan ayrıldı
16:43 03.09.2023 (güncellendi: 16:51 03.09.2023) Abone ol
Rus kozmonot Andrey Fedyaev'in de dahil olduğu Crew-6 mürettebatını taşıyan Amerikan uzay aracı Crew Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonundan (UUİ) ayrıldı.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) sitesinden yapılan canlı yayına göre, Rus kozmonot Andrey Fedyaev'in de dahil olduğu Crew-6 mürettebatını taşıyan Amerikan uzay aracı Crew Dragon, Dünya’ya dönmek üzere Moskova saati ile 14.05’te (TSİ ile aynı) UUİ’dan ayrıldı.
NASA’nın bildirdiği üzere uzay aracının dünyada suya inmesini gösterecek canlı yayın pazar günü, ABD Doğu Kıyısı saatiyle yaklaşık 23.00'te (TSİ pazartesi 06.00’da) başlayacak.
Daha önce Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Fedyaev'in NASA astronotları Stephen Bowen ve Warren ‘Woody’ Hoburg'un yanı sıra BAE astronotu Sultan Al Neyadi ile birlikte Mart 2023'ten bu yana UUİ’da çalıştığını hatırlatmıştı.
UUİ’den ayrılan ekibin yerini, kısa bir süre önce UUİ’ye ulaşan NASA'dan Jasmin Moghbeli, Roscosmos’tan kozmonot Konstantin Borisov, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Danimarkalı Andreas Mogensen ve Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansından (JAXA) Satoshi Furukawa’nın yer aldığı Crew-7 misyonunun mürettebatı alacak.
UUİ’da halihazırda NASA astronotu Frank Rubio ile birlikte Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin görevlerine devam ediyor. 15 Eylül’de Rıs Oleg Kononenko ve Nikolay Çub ile ABD’li astronot Loral O'Hara’nın yerlerine geçmesinden sonra bu ekibin 27 Eylül’de Soyuz MS-23 uzay aracı ile dünyaya dönmesi bekleniyor.