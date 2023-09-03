https://sputniknews.com.tr/20230903/rus-kozmonot-fedyaevin-de-bulundugu-crew-dragon-uzay-araci-uuidan-ayrildi-1075146495.html

Rus kozmonot Fedyaev'in de bulunduğu Crew Dragon uzay aracı, UUİ'dan ayrıldı

Rus kozmonot Fedyaev'in de bulunduğu Crew Dragon uzay aracı, UUİ'dan ayrıldı

Rus kozmonot Andrey Fedyaev'in de dahil olduğu Crew-6 mürettebatını taşıyan Amerikan uzay aracı Crew Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonundan (UUİ) ayrıldı. 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T16:43+0300

2023-09-03T16:43+0300

2023-09-03T16:51+0300

dünya

uluslararası uzay istasyonu (uui)

uui

kozmonot

rus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/03/1075146338_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_61e19a50e6e92d157fc2b972d85aed0e.jpg

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) sitesinden yapılan canlı yayına göre, Rus kozmonot Andrey Fedyaev'in de dahil olduğu Crew-6 mürettebatını taşıyan Amerikan uzay aracı Crew Dragon, Dünya’ya dönmek üzere Moskova saati ile 14.05’te (TSİ ile aynı) UUİ’dan ayrıldı.NASA’nın bildirdiği üzere uzay aracının dünyada suya inmesini gösterecek canlı yayın pazar günü, ABD Doğu Kıyısı saatiyle yaklaşık 23.00'te (TSİ pazartesi 06.00’da) başlayacak.Daha önce Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Fedyaev'in NASA astronotları Stephen Bowen ve Warren ‘Woody’ Hoburg'un yanı sıra BAE astronotu Sultan Al Neyadi ile birlikte Mart 2023'ten bu yana UUİ’da çalıştığını hatırlatmıştı.UUİ’den ayrılan ekibin yerini, kısa bir süre önce UUİ’ye ulaşan NASA'dan Jasmin Moghbeli, Roscosmos’tan kozmonot Konstantin Borisov, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Danimarkalı Andreas Mogensen ve Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansından (JAXA) Satoshi Furukawa’nın yer aldığı Crew-7 misyonunun mürettebatı alacak.UUİ’da halihazırda NASA astronotu Frank Rubio ile birlikte Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin görevlerine devam ediyor. 15 Eylül’de Rıs Oleg Kononenko ve Nikolay Çub ile ABD’li astronot Loral O'Hara’nın yerlerine geçmesinden sonra bu ekibin 27 Eylül’de Soyuz MS-23 uzay aracı ile dünyaya dönmesi bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uluslararası uzay istasyonu (uui), uui, kozmonot, rus