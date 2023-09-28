https://sputniknews.com.tr/20230928/oyuncu-seda-fettahoglunun-cansiz-bedenini-bulan-gencin-ifadesi-ortaya-cikti-olumundeki-detay-1075823980.html

Oyuncu Seda Fettahoğlu'nun cansız bedenini bulan gencin ifadesi ortaya çıktı: Ölümündeki detay

Oyuncu Seda Fettahoğlu'nun cansız bedenini bulan gencin ifadesi ortaya çıktı: Ölümündeki detay

Oyuncu Seda Fettahoğlu (44), 10 Aralık Şehitler Parkı’nda kafasından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Fettahoğlu'nun cansız bedenini bulan gencin polise... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T06:44+0300

2023-09-28T06:44+0300

2023-09-28T06:44+0300

yaşam

seda fettahoğlu

oyuncu

park

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Kanlı Nigar, Çalıkuşu ve Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu 44 yaşında hayatını kaybetti. Fettahoğlu, dün sabah 10.00 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’nde bulunan Şehitler Parkı’nda ölü bulundu. İntihar ettiği öne sürülen Fettahoğlu’nun cesedinin yanında, üzerine kayıtlı bulundurma ruhsatlı 1 tabanca ile boş kovan bulundu. Fettahoğlu'nun çantasında bazı antidepresan ilaçların bulunduğu öğrenildi. Üniversite öğrencisinin ifadesi ortaya çıktıCesedi bulan üniversite öğrencisi F.A'nın polise verdiği ifadesinde "Yürüyüş yaptığım esnada bir silah sesi duydum. Sesin geldiği yöne yöneldiğimde başından vurulmuş sırt üstü yatan bir kadın görerek polise haber verdim" dediği öğrenildi. Fettahoğlu'nun son paylaşımıPolis incelemesinin ardından Seda Fettahoğlu'nun cesedi Adli Tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, parkta herhangi bir güvenlik kamerası bulunmadığı belirtildi. Bu arada oyuncunun 24 Eylül pazar günü yaptığı paylaşımın altına, "Yaşamı sev, bedeni koru" notu dikkat çekti.Doğum gününden bir gün sonra intihar ettiği öne sürülen Seda Fettahoğlu’nun cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Mahalle sakinleri anlattıMahalle sakinlerinden Tuğrul Yüksel “Ambulansları, polisleri görünce bu tarafa geldim. Kendini vurmuş, intihar diye duydum. Kim, ne olduğunu öğrenemedik ama sanatçı olduğunu duyduk sadece. Zaten polisler bizi yaklaştırmadı biz de uzaktan izledik" dedi.Ömer Avni Mahallesi Muhtarı Ayşen Bingöl ise “Saat 10.00 sıralarında bir ambulans geçti onu gördüm. Mahallemize ait bir sosyal medya grubumuz var, daha sonra oradan bir komşumuz mahallede bir hanımın kendini vurduğunu yazdı. Ben de koşarak geldim, polislere ne olduğunu sordum. 1979 doğumlu bir kadının kafasına silahla ateş ettiğini ve vefat ettiğini ilettiler. ‘Yapabileceğim bir şey var mı?’ diye sordum, ‘yok’ dediler. Daha sonra mahallemizin sosyal medya grubunda, vefat eden kişinin bir oyuncu olduğunu duyduk. Ben de öylece öğrenmiş oldum. Bu mahallede ikamet etmiyor, dışarıdan gelmiş hanımefendi. Yine komşulardan öğrendiğim kadarıyla silahı makine kimyadan yeni almış ve buraya gelmiş, oturmuş. Kafasına ateş etmiş" diye konuştu.Seda Fettahoğlu kimdir?1979 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Seda Fettahoğlu, Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu.Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.Oyuncu son olarak Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil olmuştu. Oyuncunun canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.Seda Fettahoğlu hangi dizilerde oynadı?Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle tanınan Seda Fettahoğlu'nun ölüm haberinin yankıları sürüyor. Peki, Seda Fettahoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı?Fettahoğlu, Çocuklar Duymasın, Yalan Dünya ve Sihirli Annem dizilerinin bulunduğu çok sayıda dizide rol aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230927/oyuncu-seda-fettahoglunun-olu-bulunmasiyla-ilgili-ayrintilar-ortaya-cikti-1075816653.html

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