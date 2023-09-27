https://sputniknews.com.tr/20230927/oyuncu-seda-fettahoglunun-olu-bulunmasiyla-ilgili-ayrintilar-ortaya-cikti-1075816653.html
Oyuncu Seda Fettahoğlu'nun ölü bulunmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı
Oyuncu Seda Fettahoğlu'nun ölü bulunmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı
İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü bulunan Fettahoğlu'nun... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T22:13+0300
2023-09-27T22:13+0300
2023-09-27T22:16+0300
türkiye
çocuklar duymasın
seda fettahoğlu
intihar
oyuncu
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Beyoğlu'nda Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi 10 Aralık Şehitler Parkı'nda sabah saatlerinde yürüyüş yapan bir kişi, bir kadının başından silahla vurulmuş olduğunu gördü.İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cesedin 44 yaşındaki Seda Fettahoğlu'na ait olduğunu tespit etti.Cesedin yanında bir tabanca ile boş kovan bulundu.Seda Fettahoğlu'nun cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Şehir Tiyatroları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız Seda Fettahoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun" denildi.Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Seda Fettahoğlu, tiyatro oyunculuğunun yanında seslendirme yapıyordu. Televizyon yapımlarında da rol alan Seda Fettahoğlu son olarak, Çocuklar Duymasın dizisinde yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230919/oyuncu-merve-kayaalp-intihar-etti-1075582932.html
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seda fettahoğlu kimdir, seda fettahoğlu neden öldü, seda fettahoğlu intihar mı etti, seda fettahoğlu hangi dizilerde oynadı,
seda fettahoğlu kimdir, seda fettahoğlu neden öldü, seda fettahoğlu intihar mı etti, seda fettahoğlu hangi dizilerde oynadı,
Oyuncu Seda Fettahoğlu'nun ölü bulunmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı
22:13 27.09.2023 (güncellendi: 22:16 27.09.2023) Abone ol
İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü bulunan Fettahoğlu'nun başından silahla vurulduğu ve cesedinin yanında bir tabanca ile boş kovan bulunduğu açıklandı.
Beyoğlu'nda Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi 10 Aralık Şehitler Parkı'nda sabah saatlerinde yürüyüş yapan bir kişi, bir kadının başından silahla vurulmuş olduğunu gördü.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cesedin 44 yaşındaki Seda Fettahoğlu'na ait olduğunu tespit etti.
Cesedin yanında bir tabanca ile boş kovan bulundu.
Seda Fettahoğlu'nun cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şehir Tiyatroları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız Seda Fettahoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun" denildi.
Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Seda Fettahoğlu, tiyatro oyunculuğunun yanında seslendirme yapıyordu. Televizyon yapımlarında da rol alan Seda Fettahoğlu son olarak, Çocuklar Duymasın dizisinde yer almıştı.