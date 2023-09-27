https://sputniknews.com.tr/20230927/oyuncu-seda-fettahoglunun-olu-bulunmasiyla-ilgili-ayrintilar-ortaya-cikti-1075816653.html

Oyuncu Seda Fettahoğlu'nun ölü bulunmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

Oyuncu Seda Fettahoğlu'nun ölü bulunmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü bulunan Fettahoğlu'nun... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T22:13+0300

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türkiye

çocuklar duymasın

seda fettahoğlu

intihar

oyuncu

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Beyoğlu'nda Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi 10 Aralık Şehitler Parkı'nda sabah saatlerinde yürüyüş yapan bir kişi, bir kadının başından silahla vurulmuş olduğunu gördü.İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cesedin 44 yaşındaki Seda Fettahoğlu'na ait olduğunu tespit etti.Cesedin yanında bir tabanca ile boş kovan bulundu.Seda Fettahoğlu'nun cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Şehir Tiyatroları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız Seda Fettahoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun" denildi.Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Seda Fettahoğlu, tiyatro oyunculuğunun yanında seslendirme yapıyordu. Televizyon yapımlarında da rol alan Seda Fettahoğlu son olarak, Çocuklar Duymasın dizisinde yer almıştı.

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