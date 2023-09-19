https://sputniknews.com.tr/20230919/oyuncu-merve-kayaalp-intihar-etti-1075582932.html
Oyuncu Merve Kayaalp intihar etti
Oyuncu Merve Kayaalp intihar etti
Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Merve Kayaalp, tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T02:23+0300
2023-09-19T02:23+0300
2023-09-19T02:23+0300
türkiye
muğla
dalaman
tabanca
polis
merve kayaalp
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Dalaman'daki bir apartmanın ikinci katındaki balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 36 yaşındaki oyuncu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Emekli asker olduğu belirtilen babası Ali Rıza Kayaalp’in markete gittiği sırada, babasına ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp’in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Dalaman’a babasının yanına 1,5 ay önce taşınan Kayaalp, ’Sakarya Fırat’, ’Küçük Kıyamet’, ’Düşler ve Umutlar’, ’Elif’, ’Şeref Meselesi’ ve ’Savaşçı’ dizilerinde rol almıştı.
türkiye
muğla
dalaman
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muğla, dalaman, tabanca, polis, merve kayaalp
muğla, dalaman, tabanca, polis, merve kayaalp
Oyuncu Merve Kayaalp intihar etti
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Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Merve Kayaalp, tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Dalaman'daki bir apartmanın ikinci katındaki balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 36 yaşındaki oyuncu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Emekli asker olduğu belirtilen babası Ali Rıza Kayaalp’in markete gittiği sırada, babasına ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp’in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Dalaman’a babasının yanına 1,5 ay önce taşınan Kayaalp, ’Sakarya Fırat’, ’Küçük Kıyamet’, ’Düşler ve Umutlar’, ’Elif’, ’Şeref Meselesi’ ve ’Savaşçı’ dizilerinde rol almıştı.