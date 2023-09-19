https://sputniknews.com.tr/20230919/oyuncu-merve-kayaalp-intihar-etti-1075582932.html

Oyuncu Merve Kayaalp intihar etti

Oyuncu Merve Kayaalp intihar etti

Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Merve Kayaalp, tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T02:23+0300

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türkiye

muğla

dalaman

tabanca

polis

merve kayaalp

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Dalaman'daki bir apartmanın ikinci katındaki balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 36 yaşındaki oyuncu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Emekli asker olduğu belirtilen babası Ali Rıza Kayaalp’in markete gittiği sırada, babasına ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp’in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Dalaman’a babasının yanına 1,5 ay önce taşınan Kayaalp, ’Sakarya Fırat’, ’Küçük Kıyamet’, ’Düşler ve Umutlar’, ’Elif’, ’Şeref Meselesi’ ve ’Savaşçı’ dizilerinde rol almıştı.

türkiye

muğla

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muğla, dalaman, tabanca, polis, merve kayaalp