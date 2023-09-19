https://sputniknews.com.tr/20230919/yasamina-son-veren-oyuncu-merve-kayaalp-kimdir-hangi-dizilerde-oynadi-1075583611.html

Yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp, babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek hayatına son verdi. Peki, Merve Kayaalp... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T06:33+0300

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yaşam

dizi

oyuncu

intihar

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Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Peki, Merve Kayaalp kimdir hangi dizilerde oynadı? İşte, ayrıntılar…Merve Kayaalp kimdir?36 yaşındaki oyuncu, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Merve Kayaalp, yaklaşık bir buçuk 1.5 yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra özel Tiyatro olan alternatif tiyatrolara geçti.Merve Kayaalp hangi dizilerde rol aldı?Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230919/oyuncu-merve-kayaalp-intihar-etti-1075582932.html

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