https://sputniknews.com.tr/20230920/babasinin-ifadesinde-ortaya-cikti-oyuncu-merve-kayaalp-neden-yasamina-son-verdi-1075615554.html

Babasının ifadesinde ortaya çıktı: Oyuncu Merve Kayaalp neden yaşamına son verdi?

Babasının ifadesinde ortaya çıktı: Oyuncu Merve Kayaalp neden yaşamına son verdi?

Muğla'da yaşamına son veren Merve Kayaalp'in babasının polise verdiği ifade ortaya çıktı. Ali Rıza Kayaalp'in ifadesinde dizi ve sinema oyuncusu olan kızının... 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T10:23+0300

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yaşam

merve kayaalp

intihar

dizi

sinema

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde, babasına ait ruhsatlı tabancayla başına ateş ederek yaşamına son veren dizi ve sinema oyuncusu Merve Kayaalp dün, gözyaşları arasında toprağa verildi.Merve Kayaalp, 36 yaşındaydı. Oyunculuk alanında eğitimini Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tamamlayan Merve Kayaalp, kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda başladı. Burada bir buçuk yıl süreyle deneyim kazandıktan sonra, özel tiyatro sahnesine adım attı.Merve Kayaalp neden intihar etti?A haber'in haberine göre, Ali Rıza Kayaalp'in polise verdiği ifadede dizi ve sinema oyuncusu olan kızının birçok projeye başvurduğu, olumlu bir dönüş alamadığı için bir süredir moralinin bozuk olduğunu söylediği öğrenildi.Merve Kayaalp, Sakarya Fırat, Küçük Kıyamet, Düşler ve Umutlar, Elif, Şeref Meselesi, Savaşçı dizilerinde ve bazı reklam filmlerinde rol almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230919/yasamina-son-veren-oyuncu-merve-kayaalp-kimdir-hangi-dizilerde-oynadi-1075583611.html

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