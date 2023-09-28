https://sputniknews.com.tr/20230928/lavrov-batiyi-ukraynanin-toprak-butunlugunu-bozmakla-sucladi-1075830918.html

Lavrov Batı'yı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bozmakla suçladı

Lavrov Batı'yı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bozmakla suçladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Minsk anlaşmalarının altına imza atan Batılı devletlerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bozduğunu söyledi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T12:13+0300

2023-09-28T12:13+0300

2023-09-28T12:38+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

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ukrayna

ukrayna krizi

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pyotr poroşenko

vladimir zelenskiy

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Normandiya Formatı'nda yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından Belarus'un Minsk kentinde 5 Eylül 2014'te imzalanan ‘Minsk anlaşmaları’ ve bu tarihten 5 ay sonra, Şubat 2015'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile o zamanki Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kabul edilen ‘Minsk 2’ anlaşmalarına atıfta bulunan Lavrov, “Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yok edenler, gerçekte bu anlaşmaların altına imza atan ancak uygulama niyetlerinin olmadığını itiraf eden Batılı ülkelerdi” dedi.Rusya Dışişleri Bakanı; Merkel, Hollande ve eski Ukrayna lideri Poroşenko'nun geçen yıl ‘Minsk anlaşmalarının tek amacının Ukrayna'nın askeri imkan ve kabiliyetlerinin güçlendirilmesi olduğunu’ itiraf ettiklerini hatırlatarak sözlerini şu şekilde tamamladı:Daha önce Batı ülkelerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile düşmanlıkların sona ermesi için iki şart öne sürmüştü. Zelenskiy’nin barış planında, Rus birliklerinin Ukrayna'nın tüm bölgelerinden çekilmesi ve 1991 sınırlarına geri dönmesi yer alırken, bu taleplerin arasında Kırım'ın Ukrayna'ya geri verilmesi de bulunuyor.‘Zelenskiy’nin barış formülü gerçekleştirilemez’Daha önce Birleşmiş Milletler (BM) programlarına katılmak üzere gittiği ABD’nin New York kentinde düzenlediği basın toplantısında Zelenskiy’nin barış formülünü değerlendiren Lavrov, ‘barış formülü’nün gerçekleştirilemez olduğunu vurgularken, ABD ve Avrupa ülkelerinin yalnızca yazılı ve yasal yükümlülükler üstlendiğini ancak bunları yerine getirmediğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230923/rusya-disisleri-bakani-lavrov-bmde-konusma-yapiyor-1075712258.html

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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, angela merkel, françois hollande, pyotr poroşenko, vladimir zelenskiy, minsk anlaşması, minsk, batı