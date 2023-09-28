https://sputniknews.com.tr/20230928/lavrov-batiyi-ukraynanin-toprak-butunlugunu-bozmakla-sucladi-1075830918.html
Lavrov Batı'yı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bozmakla suçladı
Lavrov Batı'yı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bozmakla suçladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Minsk anlaşmalarının altına imza atan Batılı devletlerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bozduğunu söyledi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T12:13+0300
2023-09-28T12:13+0300
2023-09-28T12:38+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
angela merkel
françois hollande
pyotr poroşenko
vladimir zelenskiy
minsk anlaşması
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Normandiya Formatı'nda yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından Belarus'un Minsk kentinde 5 Eylül 2014'te imzalanan ‘Minsk anlaşmaları’ ve bu tarihten 5 ay sonra, Şubat 2015'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile o zamanki Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kabul edilen ‘Minsk 2’ anlaşmalarına atıfta bulunan Lavrov, “Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yok edenler, gerçekte bu anlaşmaların altına imza atan ancak uygulama niyetlerinin olmadığını itiraf eden Batılı ülkelerdi” dedi.Rusya Dışişleri Bakanı; Merkel, Hollande ve eski Ukrayna lideri Poroşenko'nun geçen yıl ‘Minsk anlaşmalarının tek amacının Ukrayna'nın askeri imkan ve kabiliyetlerinin güçlendirilmesi olduğunu’ itiraf ettiklerini hatırlatarak sözlerini şu şekilde tamamladı:Daha önce Batı ülkelerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile düşmanlıkların sona ermesi için iki şart öne sürmüştü. Zelenskiy’nin barış planında, Rus birliklerinin Ukrayna'nın tüm bölgelerinden çekilmesi ve 1991 sınırlarına geri dönmesi yer alırken, bu taleplerin arasında Kırım'ın Ukrayna'ya geri verilmesi de bulunuyor.‘Zelenskiy’nin barış formülü gerçekleştirilemez’Daha önce Birleşmiş Milletler (BM) programlarına katılmak üzere gittiği ABD’nin New York kentinde düzenlediği basın toplantısında Zelenskiy’nin barış formülünü değerlendiren Lavrov, ‘barış formülü’nün gerçekleştirilemez olduğunu vurgularken, ABD ve Avrupa ülkelerinin yalnızca yazılı ve yasal yükümlülükler üstlendiğini ancak bunları yerine getirmediğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230923/rusya-disisleri-bakani-lavrov-bmde-konusma-yapiyor-1075712258.html
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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, angela merkel, françois hollande, pyotr poroşenko, vladimir zelenskiy, minsk anlaşması, minsk, batı
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, angela merkel, françois hollande, pyotr poroşenko, vladimir zelenskiy, minsk anlaşması, minsk, batı
Lavrov Batı'yı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bozmakla suçladı
12:13 28.09.2023 (güncellendi: 12:38 28.09.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Minsk anlaşmalarının altına imza atan Batılı devletlerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bozduğunu söyledi.
Normandiya Formatı'nda yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından Belarus'un Minsk kentinde 5 Eylül 2014'te imzalanan ‘Minsk anlaşmaları’ ve bu tarihten 5 ay sonra, Şubat 2015'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile o zamanki Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kabul edilen ‘Minsk 2’ anlaşmalarına atıfta bulunan Lavrov, “Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yok edenler, gerçekte bu anlaşmaların altına imza atan ancak uygulama niyetlerinin olmadığını itiraf eden Batılı ülkelerdi” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı; Merkel, Hollande ve eski Ukrayna lideri Poroşenko'nun geçen yıl ‘Minsk anlaşmalarının tek amacının Ukrayna'nın askeri imkan ve kabiliyetlerinin güçlendirilmesi olduğunu’
itiraf ettiklerini hatırlatarak
sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Aslında bu liderler Minsk anlaşmalarına uymuş olsalardı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü zaten sağlanırdı. Çünkü anlaşmaların özü zaten Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine (Donbass) özel bir statü verilerek Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasıydı.”
Daha önce Batı ülkelerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile düşmanlıkların sona ermesi için iki şart öne sürmüştü. Zelenskiy’nin barış planında, Rus birliklerinin Ukrayna'nın tüm bölgelerinden çekilmesi ve 1991 sınırlarına geri dönmesi yer alırken, bu taleplerin arasında Kırım'ın Ukrayna'ya geri verilmesi de bulunuyor.
‘Zelenskiy’nin barış formülü gerçekleştirilemez’
Daha önce Birleşmiş Milletler (BM) programlarına katılmak üzere gittiği ABD’nin New York kentinde düzenlediği basın toplantısında Zelenskiy’nin barış formülünü değerlendiren Lavrov, ‘barış formülü’nün gerçekleştirilemez olduğunu vurgularken, ABD ve Avrupa ülkelerinin yalnızca yazılı ve yasal yükümlülükler üstlendiğini ancak bunları yerine getirmediğini ifade etmişti.