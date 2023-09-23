https://sputniknews.com.tr/20230923/rusya-disisleri-bakani-lavrov-bmde-konusma-yapiyor-1075712258.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ‘Yalan imparatorluğu’ olan Batı, yükümlülüklerini yerine getirmiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ‘Yalan imparatorluğu’ olan Batı, yükümlülüklerini yerine getirmiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın ‘yalan imparatorluğu’ olduğunu belirterek, "Dünyanın geri kalanına tepeden bakmaya alışkın olan Amerikalılar ve... 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T19:04+0300

2023-09-23T19:04+0300

2023-09-23T20:45+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler'de (BM) açıklamalarda bulundu.ABD ve Avrupa ülkelerinin sürekli üzerine yükümlülükler aldığını ama hiçbirini yerine getirmediğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın ‘yalan imparatorluğu’ olduğunu belirtti.BM Genel Kurulu 78. Oturumu’nun genel siyasi tartışma panelinde konuşan Lavrov, “Dünyanın geri kalanına tepeden bakmaya alışkın olan Amerikalılar ve Avrupalılar sıklıkla vaatlerde bulunuyor, yazılı ve yasal olarak bağlayıcı olanlar da dahil yükümlülükler üstleniyor ve sonra bunları yerine getirmiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin’in söylediği gibi, Batı gerçek bir yalan imparatorluğu” ifadesini kullandı. 'Gözümüzün önünde yeni bir dünya düzeni doğuyor'Panelde birçok konuşmacının dile getirdiği “dünyada geri dönüşü olmayan değişiklikler yaşandığı” fikrine dikkat çeken Rus diplomat, “Gözümüzün önünde yeni bir dünya düzeni doğuyor. Geleceğin hatları, küresel zenginliğin ve uygarlık çeşitliliğinin daha adil dağıtılması gerektiğini savunan küresel çoğunluk ve ellerinden kaçan egemenliklerini ellerinde tutabilmek için neo-sömürgeci boyun eğdirme yöntemlere başvuran az sayıdaki azınlık arasındaki mücadeleyle şekilleniyor” dedi.Lavrov, “Eşitlik ilkesinin reddedilmesi ve müzakereye tamamen kapalı olması çoktandır Batı’nın kartviziti haline gelmiştir” diye ekledi.‘NATO’nun Asya-Pasifik’teki varlığı yeni sıcak nokta riskini doğuruyor’NATO’nun, “Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgesinin güvenliğinin bölünmezliği” şeklindeki kurnaz sloganla etki alanını tüm Doğu Yarımküre'ye genişletme girişiminde bulunmasının yayılmacılığının yeni tezahürü olduğunu dile getiren Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Rusya’yı yenme amacı Batılı politikacıların gözünü kör etti’Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “ABD ve NATO’da Avrupalı müttefiklerinin, Rusya’ya yönelik nükleer silah kullanma senaryolarını da içeren son ortak tatbikat dizisi soğuk savaştan bu yana benzeri görülmemiş bir olay” yorumunda bulundu.Lavrov, “Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma hedefi açıklandı. Bu takıntı, kendi dokunulmazlıklarını hisseden ve aynı zamanda temel bir kendini koruma duygusunu kaybeden sorumsuz politikacıların gözlerini tamamen kör etmiştir” diye ekledi.'Batı’ya göre NATO’nun genişlenmesi iyilik, BRICS tehdit’Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, BRICS’in genişlemesi nedeniyle dile getirdiği tedirginliği anımsatan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı ülkeleri için NATO’nun Asya-Pasifik’e genişlemesinin iyilik, BRICS’in genişlemesinin de tehdit olduğunu belirterek, “Çünkü dünyanın bir yerinde birileri onlar olmadan dostluk yapmaya başlıyorsa bu hakimiyetlerine yönelik bir tehdit olarak görülüyor” dedi.Batılı azınlığın, doğal gidişatı yavaşlatmak için tüm yöntemlere başvurmaya devam ettiğini, lakin “tarihi süreç mantığının amansız” olduğunu dile getiren Lavrov, “Küresel çoğunluk ülkelerinin egemenliklerini güçlendirme ve ulusal çıkarları, gelenekleri, kültürü ve yaşam biçimini savunma arzusu ana eğilim haline geldi. Bu ülkeler artık başkalarının diktesiyle yaşamak istemiyor, aralarında ve tüm dünyayla sadece eşit haklar ve karşılıklı çıkarlar temelinde ticaret yapmak istiyorlar” ifadesini kullandı.BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü’nün yükselişte olduğuna dikkat çeken Rus bakan, bu kuruluşların, “Küresel Güney ülkelerine ortaklaşa gelişme ve ortaya çıkan çok kutuplu mimaride layık bir yer alma fırsatını sunduğunu” kaydetti.‘Dünya meselelerini gerçekten demokratikleştirme şansı doğdu’BM’nin kurulduğu 1945’ten bu yana ilk kez, dünya meselelerini demokratikleştirme şansının doğduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Bu, uluslararası hukukun üstünlüğüne inanan ve BM’nin, dünya siyasetinin merkezi koordinasyon kurumu olarak yeniden canlanmasını isteyen herkese umut veriyor” dedi.“Rusya, başka yolun olmadığını anlıyor” diyen Lavrov, “Lakin ABD ve ona boyun eğen Batılı kolektif, dünyayı yapay olarak düşman bloklara bölen ve ortak hedeflere ulaşılmasını engelleyen çatışmalar yaratmaya devam ediyorlar. Gerçekten çok kutuplu, adil bir dünya düzeninin oluşmasını engellemek için her şeyi yapıyorlar, dünyayı kendi dar bencil kurallarına göre oynamaya zorlamaya çalışıyorlar” diye kaydetti. Rus bakan, “Uluslararası müzakerelerin gündemini Ukraynalaştırmaya yönelik saplantılı girişimler Batılı azınlığın bencilliğinin bariz bir tezahürü haline geldi. Birçoğu uzun yıllar, hatta onlarca yıldır devam eden ve çözüm bekleyen bir dizi bölgesel kriz arka plana itiliyor” dedi.Ankara-Şam normalleşmesine destekLavrov, “Suriye’nin Arap ailesine dönmesini ve Şam ile Ankara arasında başlayan normalleşme sürecini memnuniyetle karşılıyoruz, İranlı meslektaşlarımızla birlikte bu sürece destek vermeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.‘AB ve ABD, Güney Kafkasya’ya istikrarsızlık taşıyor’Lavrov, “Şimdi Brüksel, aracılık hizmetlerini Azerbaycan ve Ermenistan’a dayatıyor, Washington’la birlikte Güney Kafkasya’ya da istikrarsızlık taşıyorlar” dedi. “Bugün tüm dünya, geçmişte defalarca olduğu gibi yeniden yol ayrımında duruyor” diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Tarihin nasıl gelişeceği yalnızca bize bağlı. Büyük savaşa doğru kaymayı ve önceki nesiller tarafından oluşturulan uluslararası işbirliği mekanizmalarının tamamen çöküşünü önlemek hepimizin çıkarına” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230921/rusya-disisleri-bakanligi-lavrov-ve-guterres-istanbul-anlasmalarinin-uygulanmasi-konusunu-gorusecek-1075656508.html

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov BM'de konuşma yapıyor Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov BM'de konuşma yapıyor 2023-09-23T19:04+0300 true PT31M04S

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sergey lavrov, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), emmanuel macron, nato, batı, brics, brics, fransa