https://sputniknews.com.tr/20230921/rusya-disisleri-bakanligi-lavrov-ve-guterres-istanbul-anlasmalarinin-uygulanmasi-konusunu-gorusecek-1075656508.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ve Guterres İstanbul anlaşmalarının uygulanması konusunu görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ve Guterres İstanbul anlaşmalarının uygulanması konusunu görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T23:12+0300

2023-09-21T23:12+0300

2023-09-21T23:12+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey verşinin

sergey lavrov

bm genel sekreteri antonio guterres

martin griffiths

tahıl sevkiyatı

tahıl ihracatı

tahıl anlaşması

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek diğer meselelerin yanı sıra İstanbul anlaşmalarının uygulanması konusunda da görüşeceğini açıkladı.Verşinin açıklamasında, “Dün BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ve Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile İstanbul anlaşmalarının uygulanması hususuna ilişkin konuların da ele alındığı üçlü bir toplantı yapıldı. Bugün ise Bakan Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres ile de bu konunun ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirecek” ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220723/istanbul-anlasmasi-turkiye-ve-rusyanin-zaferi-1059032499.html

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rusya dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, sergey lavrov, bm genel sekreteri antonio guterres, martin griffiths, tahıl sevkiyatı, tahıl ihracatı, tahıl anlaşması