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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ve Guterres İstanbul anlaşmalarının uygulanması konusunu görüşecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ve Guterres İstanbul anlaşmalarının uygulanması konusunu görüşecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
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2023-09-21T23:12+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey verşinin
sergey lavrov
bm genel sekreteri antonio guterres
martin griffiths
tahıl sevkiyatı
tahıl ihracatı
tahıl anlaşması
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek diğer meselelerin yanı sıra İstanbul anlaşmalarının uygulanması konusunda da görüşeceğini açıkladı.Verşinin açıklamasında, “Dün BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ve Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile İstanbul anlaşmalarının uygulanması hususuna ilişkin konuların da ele alındığı üçlü bir toplantı yapıldı. Bugün ise Bakan Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres ile de bu konunun ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirecek” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220723/istanbul-anlasmasi-turkiye-ve-rusyanin-zaferi-1059032499.html
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rusya dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, sergey lavrov, bm genel sekreteri antonio guterres, martin griffiths, tahıl sevkiyatı, tahıl ihracatı, tahıl anlaşması
rusya dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, sergey lavrov, bm genel sekreteri antonio guterres, martin griffiths, tahıl sevkiyatı, tahıl ihracatı, tahıl anlaşması

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ve Guterres İstanbul anlaşmalarının uygulanması konusunu görüşecek

23:12 21.09.2023
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İstanbul anlaşmalarının uygulanması hususunda görüşeceği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek diğer meselelerin yanı sıra İstanbul anlaşmalarının uygulanması konusunda da görüşeceğini açıkladı.
Verşinin açıklamasında, “Dün BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ve Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile İstanbul anlaşmalarının uygulanması hususuna ilişkin konuların da ele alındığı üçlü bir toplantı yapıldı. Bugün ise Bakan Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres ile de bu konunun ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirecek” ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, BM Genel Sekreter Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
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