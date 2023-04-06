https://sputniknews.com.tr/20230406/porosenkoyla-konustugunu-sanan-hollande-minsk-anlasmalarinin-amaci-ukraynayi-guclendirmekti--1069278781.html

Poroşenko'yla konuştuğunu sanan Hollande: Minsk anlaşmalarının amacı Ukrayna'yı güçlendirmekti

Poroşenko'yla konuştuğunu sanan Hollande: Minsk anlaşmalarının amacı Ukrayna'yı güçlendirmekti

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rus komedyenler tarafından yapılan telefon şakasında, Kiev'e askeri yardım sunan AB'nin Ukrayna'daki çatışmaya... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T16:37+0300

2023-04-06T16:37+0300

2023-04-06T16:37+0300

ukrayna krizi

pyotr poroşenko

hollande

ab

ukrayna

minsk

rusya

vovan

lexus

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Vovan' ve 'Lexus' olarak tanınan ünlü Rus komedyenler, Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'a telefon şakası yaptı. Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile telefonda konuştuğunu düşünerek çatışmalara dair görüşlerini dile getiren Hollande, AB ülkelerinin, özellikle de Fransa'nın çatışmanın tarafı olmak istemediğini, Kiev'e yardım ederek çatışmada yer aldığını kabul etti. "Bu nedenle, Ukrayna mücadeleye devam etmek istediği sürece, Ukrayna Rusları geri çekilmeye zorlayacak güçte olduğu sürece herhangi bir müzakere yapılamaz" diyen Hollande, kendi imzasının da bulunduğu Minsk anlaşmalarından sonra Rusya üzerinde 'yeterli baskı olmaması' nedeniyle tarafların 'batağa saplandığını' savundu. Minsk anlaşmalarının tek amacının Ukrayna'nın askeri imkan ve kabiliyetlerinin güçlendirilmesi olduğunu bir kez daha belirten Hollanda, tam da bu nedenle Minsk müzakerelerini korumaları gerektiğini, zira tam da bu 7 senelik süre zarfında Ukrayna'nın güçlenmek için araçlar elde ettiğini söyledi.

ukrayna

minsk

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pyotr poroşenko, hollande, ab, ukrayna, minsk, rusya, vovan, lexus