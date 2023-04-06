https://sputniknews.com.tr/20230406/porosenkoyla-konustugunu-sanan-hollande-minsk-anlasmalarinin-amaci-ukraynayi-guclendirmekti--1069278781.html
Poroşenko'yla konuştuğunu sanan Hollande: Minsk anlaşmalarının amacı Ukrayna'yı güçlendirmekti
Poroşenko'yla konuştuğunu sanan Hollande: Minsk anlaşmalarının amacı Ukrayna'yı güçlendirmekti
Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rus komedyenler tarafından yapılan telefon şakasında, Kiev'e askeri yardım sunan AB'nin Ukrayna'daki çatışmaya... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T16:37+0300
2023-04-06T16:37+0300
2023-04-06T16:37+0300
ukrayna krizi
pyotr poroşenko
hollande
ab
ukrayna
minsk
rusya
vovan
lexus
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Vovan' ve 'Lexus' olarak tanınan ünlü Rus komedyenler, Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'a telefon şakası yaptı. Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile telefonda konuştuğunu düşünerek çatışmalara dair görüşlerini dile getiren Hollande, AB ülkelerinin, özellikle de Fransa'nın çatışmanın tarafı olmak istemediğini, Kiev'e yardım ederek çatışmada yer aldığını kabul etti. "Bu nedenle, Ukrayna mücadeleye devam etmek istediği sürece, Ukrayna Rusları geri çekilmeye zorlayacak güçte olduğu sürece herhangi bir müzakere yapılamaz" diyen Hollande, kendi imzasının da bulunduğu Minsk anlaşmalarından sonra Rusya üzerinde 'yeterli baskı olmaması' nedeniyle tarafların 'batağa saplandığını' savundu. Minsk anlaşmalarının tek amacının Ukrayna'nın askeri imkan ve kabiliyetlerinin güçlendirilmesi olduğunu bir kez daha belirten Hollanda, tam da bu nedenle Minsk müzakerelerini korumaları gerektiğini, zira tam da bu 7 senelik süre zarfında Ukrayna'nın güçlenmek için araçlar elde ettiğini söyledi.
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pyotr poroşenko, hollande, ab, ukrayna, minsk, rusya, vovan, lexus
pyotr poroşenko, hollande, ab, ukrayna, minsk, rusya, vovan, lexus
Poroşenko'yla konuştuğunu sanan Hollande: Minsk anlaşmalarının amacı Ukrayna'yı güçlendirmekti
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rus komedyenler tarafından yapılan telefon şakasında, Kiev'e askeri yardım sunan AB'nin Ukrayna'daki çatışmaya dahil olduğunu itiraf etti.
Vovan' ve 'Lexus' olarak tanınan ünlü Rus komedyenler, Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'a telefon şakası yaptı.
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile telefonda konuştuğunu düşünerek çatışmalara dair görüşlerini dile getiren Hollande, AB ülkelerinin, özellikle de Fransa'nın çatışmanın tarafı olmak istemediğini, Kiev'e yardım ederek çatışmada yer aldığını kabul etti.
"Bu nedenle, Ukrayna mücadeleye devam etmek istediği sürece, Ukrayna Rusları geri çekilmeye zorlayacak güçte olduğu sürece herhangi bir müzakere yapılamaz" diyen Hollande, kendi imzasının da bulunduğu Minsk anlaşmalarından sonra Rusya üzerinde 'yeterli baskı olmaması' nedeniyle tarafların 'batağa saplandığını' savundu.
Minsk anlaşmalarının tek amacının Ukrayna'nın askeri imkan ve kabiliyetlerinin güçlendirilmesi olduğunu bir kez daha belirten Hollanda, tam da bu nedenle Minsk müzakerelerini korumaları gerektiğini, zira tam da bu 7 senelik süre zarfında Ukrayna'nın güçlenmek için araçlar elde ettiğini söyledi.