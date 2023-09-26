https://sputniknews.com.tr/20230926/soygu-ukrayna-ordusunun-eylul-ayi-kayiplarini-acikladi-1075773267.html

Şoygu, Ukrayna ordusunun eylül ayı kayıplarını açıkladı

Şoygu, Ukrayna ordusunun eylül ayı kayıplarını açıkladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, eylül ayında Rus Silahlı Kuvvetlerinin 17 binden fazla Ukrayna askeri personeli ve 2 bin 700’den fazla silah ve askeri... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T14:42+0300

2023-09-26T14:42+0300

2023-09-26T14:42+0300

ukrayna krizi

sergey şoygu

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

abd

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Rusya Savunma Bakanlığına bağlı üst düzey komutanlarla düzenlenen toplantıda Ukrayna’da süren askeri operasyondaki son durumu değerlendiren Şoygu, eylül ayı içerisinde Rus ordusunun 17 binden fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiğini vurguladı. Açıklamada “Aynı zamanda bu dönemde 7 Amerikan Bradley piyade savaş aracı, 77 Amerikan M777 topçu sistemi, Almanya, Fransa ve Polonya'dan sevk edilen 51 kundağı motorlu topçu birliği dahil olmak üzere 2 bin 700'den fazla silah ve askeri teçhizat imha edildi” ifadelerine yer verildi. ABD tarafından gönderilen askeri teçhizatlarla birlikte iki Alman Leopard tankı ve bir İngiliz Challenger tankının da imha edildiğini hatırlatan Rusya Savunma Bakanı, bakanlığın modern silahların tedariki ve gelişmiş eğitim yoluyla Silahlı Kuvvetlerin savaş kabiliyetini artırmaya devam ettiğinin altını çizdi.Şoygu, açıklamasının devamında, “Bu koşullar altında, özel askeri operasyon deneyimini de dikkate alarak, modern silahların tedariki ve birliklerin eğitiminin iyileştirilmesi de dahil olmak üzere Silahlı Kuvvetlerin savaş yeteneğini artırmaya devam ediyoruz. Bu durum, 2025 yılına kadar savaş kabiliyetimizi artırma planlarımızda hedeflere ulaşmamıza olanak sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.‘Batı, Ukrayna’yı kendisini yok etmeye itiyor’Batı’nın silah sevkiyatlarını sürdürdüğüne de dikkat çeken Rusya Savunma Bakanı, daha önce övgüyle bahsedilen karşı saldırının herhangi bir önemli sonucunun olmamasına rağmen, Ukrayna'yı yönlendiren Batılı ülkelerin insanlık dışı ilkelerinden sapmadığını, ‘barışa giden yolun silahlardan geçtiği’ ilkesine bağımlı kaldıklarını ifade etti.Şoygu, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini silahlandırmaya devam ettiğine ve Kiev rejiminin anlamsız saldırılar sırasında eğitimsiz askerleri kasten ölüme gönderdiğine vurgu yaparak, konuşmasını, “Batı'nın ve onların Kiev'deki yandaşlarının bu tür alaycı eylemleri, yalnızca Ukrayna'yı kendi kendini yok etmeye itiyor” diyerek sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230924/ingiltere-daha-fazla-ukrayna-askerini-egitmeye-hazirlaniyor-1075722381.html

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