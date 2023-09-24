https://sputniknews.com.tr/20230924/ingiltere-daha-fazla-ukrayna-askerini-egitmeye-hazirlaniyor-1075722381.html

İngiltere, daha fazla Ukrayna askerini eğitmeye hazırlanıyor

İngiltere, daha fazla Ukrayna askerini eğitmeye hazırlanıyor

İngiltere'nin yeni Savunma Bakanı Grant Shapps, İngiliz kanalı Sky News'e yaptığı açıklamada, İngiltere'nin eğitimli Ukrayna askeri personelinin sayısını yıl... 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T12:19+0300

2023-09-24T12:19+0300

2023-09-24T12:19+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ingiltere savunma bakanlığı

ingiltere

grant shapps

ukrayna ordusu

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Bu yılın ağustos ayı sonunda İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın istifa ettiğini duyurmasının ardından göreve getirilen eski Enerji Bakanı Shapps, Sky News’e verdiği demecinde, "Bu yılın sonuna kadar hedefimiz 30 bin Ukraynalı askeri personeli eğitmek” ifadelerini kullandı.İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiliz özel kuvvetlerinin çıkarma operasyonları yürütmek üzere yaklaşık bin Ukraynalı askerin eğitimini tamamladığını bildirmişti.İngiltere’de çok uluslu Interflex eğitim operasyonu kapsamında toplam 20 bin Ukrayna askerine eğitim verildiği biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230421/borrell-ab-16-bin-ukrayna-askerini-egitti-ve-600-milyon-euro-degerinde-muhimmat-gonderdi-1070033686.html

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ukrayna, ingiltere savunma bakanlığı, ingiltere, grant shapps, ukrayna ordusu