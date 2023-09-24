https://sputniknews.com.tr/20230924/ingiltere-daha-fazla-ukrayna-askerini-egitmeye-hazirlaniyor-1075722381.html
İngiltere, daha fazla Ukrayna askerini eğitmeye hazırlanıyor
İngiltere, daha fazla Ukrayna askerini eğitmeye hazırlanıyor
İngiltere'nin yeni Savunma Bakanı Grant Shapps, İngiliz kanalı Sky News'e yaptığı açıklamada, İngiltere'nin eğitimli Ukrayna askeri personelinin sayısını yıl... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T12:19+0300
2023-09-24T12:19+0300
2023-09-24T12:19+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ingiltere savunma bakanlığı
ingiltere
grant shapps
ukrayna ordusu
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Bu yılın ağustos ayı sonunda İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın istifa ettiğini duyurmasının ardından göreve getirilen eski Enerji Bakanı Shapps, Sky News’e verdiği demecinde, "Bu yılın sonuna kadar hedefimiz 30 bin Ukraynalı askeri personeli eğitmek” ifadelerini kullandı.İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiliz özel kuvvetlerinin çıkarma operasyonları yürütmek üzere yaklaşık bin Ukraynalı askerin eğitimini tamamladığını bildirmişti.İngiltere’de çok uluslu Interflex eğitim operasyonu kapsamında toplam 20 bin Ukrayna askerine eğitim verildiği biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230421/borrell-ab-16-bin-ukrayna-askerini-egitti-ve-600-milyon-euro-degerinde-muhimmat-gonderdi-1070033686.html
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ukrayna, ingiltere savunma bakanlığı, ingiltere, grant shapps, ukrayna ordusu
ukrayna, ingiltere savunma bakanlığı, ingiltere, grant shapps, ukrayna ordusu
İngiltere, daha fazla Ukrayna askerini eğitmeye hazırlanıyor
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İngiltere'nin yeni Savunma Bakanı Grant Shapps, İngiliz kanalı Sky News'e yaptığı açıklamada, İngiltere'nin eğitimli Ukrayna askeri personelinin sayısını yıl sonuna kadar 30 bin kişiye çıkaracağını duyurdu.
Bu yılın ağustos ayı sonunda İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın istifa ettiğini duyurmasının ardından göreve getirilen eski Enerji Bakanı Shapps, Sky News’e verdiği demecinde, "Bu yılın sonuna kadar hedefimiz 30 bin Ukraynalı askeri personeli eğitmek” ifadelerini kullandı.
İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiliz özel kuvvetlerinin çıkarma operasyonları yürütmek üzere yaklaşık bin Ukraynalı askerin eğitimini tamamladığını bildirmişti.
İngiltere’de çok uluslu Interflex eğitim operasyonu kapsamında toplam 20 bin Ukrayna askerine eğitim verildiği biliniyor.