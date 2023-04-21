https://sputniknews.com.tr/20230421/borrell-ab-16-bin-ukrayna-askerini-egitti-ve-600-milyon-euro-degerinde-muhimmat-gonderdi-1070033686.html
Borrell: AB, 16 bin Ukrayna askerini eğitti ve 600 milyon euro değerinde mühimmat gönderdi
Borrell: AB, 16 bin Ukrayna askerini eğitti ve 600 milyon euro değerinde mühimmat gönderdi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB’nin 16 bin Ukrayna askerini eğittiğini ve 600 milyon euro değerinde mühimmat gönderdiğini duyurdu. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T21:35+0300
2023-04-21T21:35+0300
2023-04-21T21:35+0300
ukrayna krizi
josep borrell
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avrupa birliği
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, AB’nin şu ana kadar 16 bin Ukrayna askerini eğittiğini ve Kiev’e 600 milyon euro değerinde mühimmat gönderdiğini belirtti.Borrell, “Şu ana kadar 16 binden fazla Ukrayna askeri eğitildi ve Kiev’e 600 milyon euro değerinde mühimmat ve füze teslim edildi. Ortak satın alma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.
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josep borrell, ab, avrupa birliği
josep borrell, ab, avrupa birliği
Borrell: AB, 16 bin Ukrayna askerini eğitti ve 600 milyon euro değerinde mühimmat gönderdi
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB’nin 16 bin Ukrayna askerini eğittiğini ve 600 milyon euro değerinde mühimmat gönderdiğini duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, AB’nin şu ana kadar 16 bin Ukrayna askerini eğittiğini ve Kiev’e 600 milyon euro değerinde mühimmat gönderdiğini belirtti.
Borrell, “Şu ana kadar 16 binden fazla Ukrayna askeri eğitildi ve Kiev’e 600 milyon euro değerinde mühimmat ve füze teslim edildi. Ortak satın alma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.