https://sputniknews.com.tr/20230421/borrell-ab-16-bin-ukrayna-askerini-egitti-ve-600-milyon-euro-degerinde-muhimmat-gonderdi-1070033686.html

Borrell: AB, 16 bin Ukrayna askerini eğitti ve 600 milyon euro değerinde mühimmat gönderdi

Borrell: AB, 16 bin Ukrayna askerini eğitti ve 600 milyon euro değerinde mühimmat gönderdi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB’nin 16 bin Ukrayna askerini eğittiğini ve 600 milyon euro değerinde mühimmat gönderdiğini duyurdu. 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T21:35+0300

2023-04-21T21:35+0300

2023-04-21T21:35+0300

ukrayna krizi

josep borrell

ab

avrupa birliği

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, AB’nin şu ana kadar 16 bin Ukrayna askerini eğittiğini ve Kiev’e 600 milyon euro değerinde mühimmat gönderdiğini belirtti.Borrell, “Şu ana kadar 16 binden fazla Ukrayna askeri eğitildi ve Kiev’e 600 milyon euro değerinde mühimmat ve füze teslim edildi. Ortak satın alma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

avrupa birliği

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