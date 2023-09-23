https://sputniknews.com.tr/20230923/rus-ordusu-ukraynada-icinde-alman-murettebati-olan-leopard-tankiniimhaetti-1075707250.html
Rus ordusu, Ukrayna'da içinde Alman mürettebatı olan Leopard tankını imha etti
Rus ordusu, Ukrayna'da içinde Alman mürettebatı olan Leopard tankını imha etti
Rus ordusu, içinde Alman mürettebatı olan Leopard tankını imha etti. Yaralı Alman askere ilk yardımı da Rus askerler yaptı. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T16:24+0300
2023-09-23T16:24+0300
2023-09-23T16:24+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
almanya
leopard 2
leopard
leopard 2a4 tipi tank
amerika birleşik devletleri
abrams tankı
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Rusya, Almanya'nın Ukrayna'ya teslim ettiği tanklardan olan Leopard tankını içinde bulunan Alman mürettebatıyla birlikte imha ettiğini açıkladı.Açıklamaya göre, Zaporojye yönünde faaliyet gösteren Rus ordusu, Leopard tankını etkisiz hale getirdikten sonra tankın yanına giden Rus askerleri, yaralı Alman mürettebatı ile karşılaştı. Tank ekibinden bir kişi, Rus keşif birliğini gördükten sonra Almanca bir şekilde "Nicht schießen", (Ateş etmeyin) çağrısı yaptığı kaydedildi. Aktarılan bilgide mürettebatın, paralı asker olmadıklarını ve direkt olarak Alman Ordusu'nda görev yaptıklarını söylediği ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı'na durumu belirten Rus askerleri, Alman askerlerine ilk yardım yapıldığını da belirtti. Aktarılan bilgilere göre, ağır yaralanan Alman askerlerden biri, çocuğunu ve karısını çok sevdiğini, Ukrayna'ya geldiği için çok pişman olduğunu iletti. Rus ekibinin çabalarına rağmen Alman askerin hayatını kaybettiği bildirildi.Rus keşif ekibi komutanı, vurulan tanktan Alman mürettebatın çıktığına şaşırdığını ifade etse de, şunları şöyledi:Rusya, NATO ülkelerine Ukrayna'ya askeri yardım sağlanması konusunda bir nota göndermiş ve Kiev'e silah gönderen her kargonun Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını defalarca belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD ve Batı ittifakının sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti.
ukrayna
almanya
amerika birleşik devletleri
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, almanya, leopard 2, leopard, leopard 2a4 tipi tank, amerika birleşik devletleri, abrams tankı
ukrayna, ukrayna krizi, almanya, leopard 2, leopard, leopard 2a4 tipi tank, amerika birleşik devletleri, abrams tankı
Rus ordusu, Ukrayna'da içinde Alman mürettebatı olan Leopard tankını imha etti
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Rus ordusu, içinde Alman mürettebatı olan Leopard tankını imha etti. Yaralı Alman askere ilk yardımı da Rus askerler yaptı.
Rusya, Almanya'nın Ukrayna'ya teslim ettiği tanklardan olan Leopard tankını içinde bulunan Alman mürettebatıyla birlikte imha ettiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, Zaporojye yönünde faaliyet gösteren Rus ordusu, Leopard tankını etkisiz hale getirdikten sonra tankın yanına giden Rus askerleri, yaralı Alman mürettebatı ile karşılaştı. Tank ekibinden bir kişi, Rus keşif birliğini gördükten sonra Almanca bir şekilde "Nicht schießen", (Ateş etmeyin) çağrısı yaptığı kaydedildi. Aktarılan bilgide mürettebatın, paralı asker olmadıklarını ve direkt olarak Alman Ordusu'nda görev yaptıklarını söylediği ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı'na durumu belirten Rus askerleri, Alman askerlerine ilk yardım yapıldığını da belirtti.
Aktarılan bilgilere göre, ağır yaralanan Alman askerlerden biri, çocuğunu ve karısını çok sevdiğini, Ukrayna'ya geldiği için çok pişman olduğunu iletti. Rus ekibinin çabalarına rağmen Alman askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rus keşif ekibi komutanı, vurulan tanktan Alman mürettebatın çıktığına şaşırdığını ifade etse de, şunları şöyledi:
Leopard tanklarında hangi mürettebat olursa olsun, Ukraynalı veya Alman, sonuç aynı olacak. Kimin sürdüğü fark etmeksizin, bütün Alman ve Amerikan tankları yanacak. Batılı askerlere sesleniyorum, Ruslarla savaşmadan önce çocuklarını, eşlerini düşünsünler.
Rusya, NATO ülkelerine Ukrayna'ya askeri yardım sağlanması konusunda bir nota göndermiş ve Kiev'e silah gönderen her kargonun Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını defalarca belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD ve Batı ittifakının sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti.