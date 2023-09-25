https://sputniknews.com.tr/20230925/super-ligde-erteleme-maclari-haftasi-cezali-oyuncular-ve-yeni-transferler-oynayabilecek-mi-1075740886.html

Süper Lig'de erteleme maçları haftası: Cezalı oyuncular ve yeni transferler oynayabilecek mi?

Süper Lig'de erteleme maçları haftası: Cezalı oyuncular ve yeni transferler oynayabilecek mi?

Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ancak Avrupa elemeleri nedeniyle ertelenen İstanbulspor - Galatasaray, Adana Demirspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe ... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T09:58+0300

2023-09-25T09:58+0300

2023-09-25T09:58+0300

spor

süper lig

fenerbahçe

galatasaray

beşiktaş

ceza

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Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6. hafta maçlarında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş haftayı kayıpsız tamamladı. Hafta içinde erteleme maçı oynayacak diğer takımlardan İstanbulspor, Başakşehir ve Adana Demirspor ise mağlubiyetle kapatı. Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Adana Demirspor'da 3 isim kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.Adana Demirspor dışında erteleme maçı bulunan diğer takımlarda cezalı oyuncu bulunmuyor.Beşiktaş maçında 10 isim yokAdana Demirspor'da kırmızı kart gören 3 isim Çarşamba günü Beşilktaş ile oynanacak erteleme maçında cezalı duruma düştü. Bunun yanı sıra mücadele bir erteleme maçı olduğu için, maçın oynanması gereken tarihten önce kadroda olmayan isimler statü gereği forma giyemeyecek.NTV'nin haberine göre bu nedenle sakatlıkları da bulunan Adana Demirspor'da eksiklerin sayısı 10'a çıkıyor.Adana Demirspor'da Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Ertaç Özbir siyah-beyazlılara karşı oynayamayacak. Bunun yanı sıra Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş da maçta forma giyemeyecek.Erteleme maçı bulunan diğer takımdan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor'da da 25-26-27 Ağustos tarihlerinden itibaren yapılan transferler erteleme maçlarında oynayamayacak.Buan göre Beşiktaş’ta Eric Bailly ve Gökhan İnler, Galatasaray’da Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele gibi isimler bu maçlarda forma giyemeyecek.Erteleme maçları ne zaman?26 Eylül Salı20.30 İstanbulspor - Galatasaray27 Eylül Çarşamba20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş28 Eylül Perşembe20.00 Fenerbahçe - Başakşehir

https://sputniknews.com.tr/20230823/super-ligde-haftanin-hakemleri-aciklandi-1074866724.html

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süper lig, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş, ceza