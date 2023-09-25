Süper Lig'de erteleme maçları haftası: Cezalı oyuncular ve yeni transferler oynayabilecek mi?
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Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ancak Avrupa elemeleri nedeniyle ertelenen İstanbulspor - Galatasaray, Adana Demirspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Başakşehir maçları bu hafta oynanacak. Kurallara göre erteleme maçlarında cezalı oyuncular ve 3. haftadan sonra transfer edilen oyuncular yer alamayacak.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6. hafta maçlarında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş haftayı kayıpsız tamamladı. Hafta içinde erteleme maçı oynayacak diğer takımlardan İstanbulspor, Başakşehir ve Adana Demirspor ise mağlubiyetle kapatı. Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Adana Demirspor'da 3 isim kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
Adana Demirspor dışında erteleme maçı bulunan diğer takımlarda cezalı oyuncu bulunmuyor.
Beşiktaş maçında 10 isim yok
Adana Demirspor'da kırmızı kart gören 3 isim Çarşamba günü Beşilktaş ile oynanacak erteleme maçında cezalı duruma düştü.
Bunun yanı sıra mücadele bir erteleme maçı olduğu için, maçın oynanması gereken tarihten önce kadroda olmayan isimler statü gereği forma giyemeyecek.
Bunun yanı sıra mücadele bir erteleme maçı olduğu için, maçın oynanması gereken tarihten önce kadroda olmayan isimler statü gereği forma giyemeyecek.
NTV'nin haberine göre bu nedenle sakatlıkları da bulunan Adana Demirspor'da eksiklerin sayısı 10'a çıkıyor.
Adana Demirspor'da Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Ertaç Özbir siyah-beyazlılara karşı oynayamayacak. Bunun yanı sıra Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş da maçta forma giyemeyecek.
Adana Demirspor'da Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Ertaç Özbir siyah-beyazlılara karşı oynayamayacak. Bunun yanı sıra Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş da maçta forma giyemeyecek.
Erteleme maçı bulunan diğer takımdan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor'da da 25-26-27 Ağustos tarihlerinden itibaren yapılan transferler erteleme maçlarında oynayamayacak.
Buan göre Beşiktaş’ta Eric Bailly ve Gökhan İnler, Galatasaray’da Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele gibi isimler bu maçlarda forma giyemeyecek.
Erteleme maçları ne zaman?
26 Eylül Salı
20.30 İstanbulspor - Galatasaray
27 Eylül Çarşamba
20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş
28 Eylül Perşembe
20.00 Fenerbahçe - Başakşehir
20.30 İstanbulspor - Galatasaray
27 Eylül Çarşamba
20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş
28 Eylül Perşembe
20.00 Fenerbahçe - Başakşehir
23 Ağustos, 14:04