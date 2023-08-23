https://sputniknews.com.tr/20230823/super-ligde-haftanin-hakemleri-aciklandi-1074866724.html
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek belli oldu. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T14:04+0300
2023-08-23T14:04+0300
2023-08-23T14:04+0300
spor
hakem
tff merkez hakem kurulu
süper lig
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Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı 25 Ağustos Cuma, 26 Ağustos Cumartesi ve 27 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa kupalarında oynayacakları maçlar nedeniyle ligin 3. haftasında yapılması planlanan İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelenmişti. Süper Lig'de 3. haftanın programı ve hakemler şöyle: 25 Ağustos Cuma 21.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan26 Ağustos Cumartesi 19.15 Kasımpaşa - Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu 19.15 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler 21.45 Sivasspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk 27 Ağustos Pazar 19.15 Kayserispor - Samsunspor: Bahattin Şimşek 19.15 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Turgut Doman 21.45 Corendon Alanyaspor - Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu
https://sputniknews.com.tr/20230816/galatasaray-trabzonspor-macinin-hakemi-belli-oldu-1074694508.html
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hakem, tff merkez hakem kurulu, süper lig
hakem, tff merkez hakem kurulu, süper lig
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek belli oldu.
Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı 25 Ağustos Cuma, 26 Ağustos Cumartesi ve 27 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa kupalarında oynayacakları maçlar nedeniyle ligin 3. haftasında yapılması planlanan İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelenmişti.
Süper Lig'de 3. haftanın programı ve hakemler şöyle:
21.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan
19.15 Kasımpaşa - Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.15 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
21.45 Sivasspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk
19.15 Kayserispor - Samsunspor: Bahattin Şimşek
19.15 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Turgut Doman
21.45 Corendon Alanyaspor - Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu