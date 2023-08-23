https://sputniknews.com.tr/20230823/super-ligde-haftanin-hakemleri-aciklandi-1074866724.html

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek belli oldu. 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T14:04+0300

2023-08-23T14:04+0300

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Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı 25 Ağustos Cuma, 26 Ağustos Cumartesi ve 27 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa kupalarında oynayacakları maçlar nedeniyle ligin 3. haftasında yapılması planlanan İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelenmişti. Süper Lig'de 3. haftanın programı ve hakemler şöyle: 25 Ağustos Cuma 21.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan26 Ağustos Cumartesi 19.15 Kasımpaşa - Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu 19.15 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler 21.45 Sivasspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk 27 Ağustos Pazar 19.15 Kayserispor - Samsunspor: Bahattin Şimşek 19.15 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Turgut Doman 21.45 Corendon Alanyaspor - Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

https://sputniknews.com.tr/20230816/galatasaray-trabzonspor-macinin-hakemi-belli-oldu-1074694508.html

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