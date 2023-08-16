https://sputniknews.com.tr/20230816/galatasaray-trabzonspor-macinin-hakemi-belli-oldu-1074694508.html
Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T14:27+0300
2023-08-16T14:27+0300
2023-08-16T14:46+0300
spor
hakem
galatasaray
trabzonspor
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Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu.Süper Lig'in 2'nci haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler şunlar:18 Ağustos Cuma:21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: Sarper Barış Saka21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan19 Ağustos Cumartesi:19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge21.45 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan20 Ağustos Pazar:19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker21.45 Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: Arda Kardeşler21 Ağustos Pazartesi:21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: Cihan Aydın
https://sputniknews.com.tr/20230804/olimpija-ljubljana-galatasaray-macinda-isvecli-hakem-andreas-ekberg-duduk-calacak-1074381272.html
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hakem, galatasaray, trabzonspor
Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
14:27 16.08.2023 (güncellendi: 14:46 16.08.2023) Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu.
Süper Lig'in 2'nci haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: Sarper Barış Saka
21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan
19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan
21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge
21.45 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
21.45 Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam
21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: Arda Kardeşler
21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: Cihan Aydın