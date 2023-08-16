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Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T14:27+0300
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galatasaray
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Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu.Süper Lig'in 2'nci haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler şunlar:18 Ağustos Cuma:21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: Sarper Barış Saka21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan19 Ağustos Cumartesi:19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge21.45 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan20 Ağustos Pazar:19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker21.45 Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: Arda Kardeşler21 Ağustos Pazartesi:21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: Cihan Aydın
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hakem, galatasaray, trabzonspor
hakem, galatasaray, trabzonspor

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

14:27 16.08.2023 (güncellendi: 14:46 16.08.2023)
© Twitter/Canal 11Benfica-Sporting Lizbon maçında hakemden beyaz kart
Benfica-Sporting Lizbon maçında hakemden beyaz kart - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© Twitter/Canal 11
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu.

Süper Lig'in 2'nci haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Kadın Hakem - Sarı Kart - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
SPOR
Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçında İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak
4 Ağustos, 17:28
Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
18 Ağustos Cuma:
21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: Sarper Barış Saka
21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan
19 Ağustos Cumartesi:
19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan
21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge
21.45 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20 Ağustos Pazar:
19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
21.45 Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam
21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: Arda Kardeşler
21 Ağustos Pazartesi:
21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: Cihan Aydın
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