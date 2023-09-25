https://sputniknews.com.tr/20230925/ek-mtvde-hedeflenen-tahsilatin-yuzde-87si-gerceklesti-1075745981.html

Ek MTV'de hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti

Ek MTV'de hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ilk taksit döneminde yaklaşık 13.2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T12:17+0300

2023-09-25T12:17+0300

2023-09-25T12:17+0300

ekonomi

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

mtv zammı

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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) edindiği bilgilere göre, 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin finansman ihtiyacını karşılanması üzere getirilen ek MTV ödemelerinde ilk taksit tahsilat rakamları belli oldu.Söz konusu ihtiyacın karşılanmasına katkıda bulunmaya yönelik bir defaya mahsus olmak üzere ihdas edilen ek MTV'nin, 2023 yılı ağustos ve kasım aylarında iki eşit taksitte ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştı.Buna göre 22 Eylül 2023 tarihi itibarıyla ilk taksit döneminde 9 milyon 919 bin 966 taşıt için 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 lira ek MTV ödendi. Böylece ilk taksit dönemi itibarıyla beklenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşmiş oldu.2. taksit ödemeleri kasımdaİkinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.Böylelikle 10 milyon civarında taşıt için ilk taksitte elde edilen yaklaşık 13.2 milyar liralık tahsilat ile hedeflenenin yüzde 43.8'i ödenmiş oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230925/ek-mtvin-iptalinde-kritik-tarih-bekleniyor-yuzde-20de-kaldi-1075740090.html

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