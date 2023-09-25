https://sputniknews.com.tr/20230925/ek-mtvin-iptalinde-kritik-tarih-bekleniyor-yuzde-20de-kaldi-1075740090.html

Ek MTV'in iptalinde kritik tarih bekleniyor: Yüzde 20'de kaldı

Ek MTV'in iptalinde kritik tarih bekleniyor: Yüzde 20'de kaldı

İlk taksidinin son ödeme tarihi 6 Eylül 2023’e kadar uzatılan ek MTV için 10 araç sahibinden 7’si AYM’nin kararını beklemeyi tercih etti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T09:32+0300

2023-09-25T09:32+0300

2023-09-25T09:32+0300

ekonomi

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

mtv zammı

yargı

aym

anayasa mahkemesi (aym)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069745924_0:98:999:659_1920x0_80_0_0_2bbf398b6449f244852b3341a16e847c.jpg

TBMM’ye sunulan yasa teklifiyle 2023'te bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin ağustos ve kasım olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. Daha sonra ilk taksit için son tarih 6 Eylül 2023’e kadar uzatılmıştı. Ancak, araç sahipleri ek MTV kararının AYM'den döneceği beklentisiyle ilk taksit için aceleci davranmadı.Yalnızca 3.4 milyar TL’si tahsil edildiHürriyet'e konuşan vergi uzmanlarına göre, ağustos sonu itibarıyla ek MTV’nin ilk taksidi için hedeflenen 16.3 milyar TL’nin yalnızca 3.4 milyar TL’si tahsil edildi. Bu tutarla tahsilat oranı yüzde 20.8’de kalırken, ilk taksitte uzatılan süre yani 6 Eylül tarihi de dikkat alındığında tahsilat oranının en fazla yüzde 30’lara kadar çıkabileceği belirtildi.Sene başında MTV’de hedeflenen tutarın 38 milyar TL olduğunu hatırlatan vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş, daha önce hiç bu kadar düşük oranda tahsil edilen bir vergi kalemi görmediğini belirterek, “Ek MTV’nin ilk taksidi için süre 6 Eylül’e kadar uzatılmıştı. Beklentim 6 günlük ek sürede göz önüne alındığında ilk taksit için toplam tahsilat oranının yüzde 30’da kalması yönünde. Öte yandan, kişisel kanaatim AYM’nin ek MTV’yle ilgili kararının bu kez iptal yönünde olmayacağı” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230922/ek-mtvnin-iptal-davasinda-kritik-tarih-belli-oldu-1075671032.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), mtv zammı, yargı, aym, anayasa mahkemesi (aym)