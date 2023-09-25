https://sputniknews.com.tr/20230925/ek-mtvin-iptalinde-kritik-tarih-bekleniyor-yuzde-20de-kaldi-1075740090.html
Ek MTV'in iptalinde kritik tarih bekleniyor: Yüzde 20'de kaldı
Ek MTV'in iptalinde kritik tarih bekleniyor: Yüzde 20'de kaldı
İlk taksidinin son ödeme tarihi 6 Eylül 2023’e kadar uzatılan ek MTV için 10 araç sahibinden 7’si AYM’nin kararını beklemeyi tercih etti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T09:32+0300
2023-09-25T09:32+0300
2023-09-25T09:32+0300
ekonomi
mtv
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
mtv zammı
yargı
aym
anayasa mahkemesi (aym)
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TBMM’ye sunulan yasa teklifiyle 2023'te bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin ağustos ve kasım olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. Daha sonra ilk taksit için son tarih 6 Eylül 2023’e kadar uzatılmıştı. Ancak, araç sahipleri ek MTV kararının AYM'den döneceği beklentisiyle ilk taksit için aceleci davranmadı.Yalnızca 3.4 milyar TL’si tahsil edildiHürriyet'e konuşan vergi uzmanlarına göre, ağustos sonu itibarıyla ek MTV’nin ilk taksidi için hedeflenen 16.3 milyar TL’nin yalnızca 3.4 milyar TL’si tahsil edildi. Bu tutarla tahsilat oranı yüzde 20.8’de kalırken, ilk taksitte uzatılan süre yani 6 Eylül tarihi de dikkat alındığında tahsilat oranının en fazla yüzde 30’lara kadar çıkabileceği belirtildi.Sene başında MTV’de hedeflenen tutarın 38 milyar TL olduğunu hatırlatan vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş, daha önce hiç bu kadar düşük oranda tahsil edilen bir vergi kalemi görmediğini belirterek, “Ek MTV’nin ilk taksidi için süre 6 Eylül’e kadar uzatılmıştı. Beklentim 6 günlük ek sürede göz önüne alındığında ilk taksit için toplam tahsilat oranının yüzde 30’da kalması yönünde. Öte yandan, kişisel kanaatim AYM’nin ek MTV’yle ilgili kararının bu kez iptal yönünde olmayacağı” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230922/ek-mtvnin-iptal-davasinda-kritik-tarih-belli-oldu-1075671032.html
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mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), mtv zammı, yargı, aym, anayasa mahkemesi (aym)
mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), mtv zammı, yargı, aym, anayasa mahkemesi (aym)
Ek MTV'in iptalinde kritik tarih bekleniyor: Yüzde 20'de kaldı
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İlk taksidinin son ödeme tarihi 6 Eylül 2023’e kadar uzatılan ek MTV için 10 araç sahibinden 7’si AYM’nin kararını beklemeyi tercih etti.
TBMM’ye sunulan yasa teklifiyle 2023'te bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin ağustos ve kasım olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. Daha sonra ilk taksit için son tarih 6 Eylül 2023’e kadar uzatılmıştı. Ancak, araç sahipleri ek MTV kararının AYM'den döneceği beklentisiyle ilk taksit için aceleci davranmadı.
Yalnızca 3.4 milyar TL’si tahsil edildi
Hürriyet'e konuşan vergi uzmanlarına göre, ağustos sonu itibarıyla ek MTV’nin ilk taksidi için hedeflenen 16.3 milyar TL’nin yalnızca 3.4 milyar TL’si tahsil edildi. Bu tutarla tahsilat oranı yüzde 20.8’de kalırken, ilk taksitte uzatılan süre yani 6 Eylül tarihi de dikkat alındığında tahsilat oranının en fazla yüzde 30’lara kadar çıkabileceği belirtildi.
Sene başında MTV’de hedeflenen tutarın 38 milyar TL olduğunu hatırlatan vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş, daha önce hiç bu kadar düşük oranda tahsil edilen bir vergi kalemi görmediğini belirterek, “Ek MTV’nin ilk taksidi için süre 6 Eylül’e kadar uzatılmıştı. Beklentim 6 günlük ek sürede göz önüne alındığında ilk taksit için toplam tahsilat oranının yüzde 30’da kalması yönünde. Öte yandan, kişisel kanaatim AYM’nin ek MTV’yle ilgili kararının bu kez iptal yönünde olmayacağı” dedi.