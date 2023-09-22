https://sputniknews.com.tr/20230922/ek-mtvnin-iptal-davasinda-kritik-tarih-belli-oldu-1075671032.html

Ek MTV'nin iptal davasında kritik tarih belli oldu

Ek MTV'nin iptal davasında kritik tarih belli oldu

Anayasa Mahkemesi'nin, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni görüşeceği tarih belli oldu. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T07:28+0300

2023-09-22T07:28+0300

2023-09-22T07:29+0300

ekonomi

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

mtv zammı

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Haziran ayında Meclis’te kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulanması hüküm altına alınmıştı. Ek verginin, ağustos ve kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde tahsil edilmesi kararlaştırılmıştı.Habertürk'ün haberine göre CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Ek MTV’nin ilk taksidinin ödenmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’nin iptal istemini ne zaman görüşeceği de belli oldu. Yüksek Mahkeme, ek MTV uygulamasının iptal istemini 28 Eylül’de görüşecek.

https://sputniknews.com.tr/20230906/odeme-icin-son-tarih-gelir-idaresi-baskanligindan-ek-mtv-aciklamasi-1075237981.html

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mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), mtv zammı