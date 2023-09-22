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https://sputniknews.com.tr/20230922/ek-mtvnin-iptal-davasinda-kritik-tarih-belli-oldu-1075671032.html
Ek MTV'nin iptal davasında kritik tarih belli oldu
Ek MTV'nin iptal davasında kritik tarih belli oldu
Anayasa Mahkemesi'nin, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni görüşeceği tarih belli oldu. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T07:28+0300
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motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
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Haziran ayında Meclis’te kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulanması hüküm altına alınmıştı. Ek verginin, ağustos ve kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde tahsil edilmesi kararlaştırılmıştı.Habertürk'ün haberine göre CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Ek MTV’nin ilk taksidinin ödenmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’nin iptal istemini ne zaman görüşeceği de belli oldu. Yüksek Mahkeme, ek MTV uygulamasının iptal istemini 28 Eylül’de görüşecek.
https://sputniknews.com.tr/20230906/odeme-icin-son-tarih-gelir-idaresi-baskanligindan-ek-mtv-aciklamasi-1075237981.html
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mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), mtv zammı
mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), mtv zammı

Ek MTV'nin iptal davasında kritik tarih belli oldu

07:28 22.09.2023 (güncellendi: 07:29 22.09.2023)
© İHAaraç, otomobil
araç, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
© İHA
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Anayasa Mahkemesi'nin, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni görüşeceği tarih belli oldu.
Haziran ayında Meclis’te kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulanması hüküm altına alınmıştı. Ek verginin, ağustos ve kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde tahsil edilmesi kararlaştırılmıştı.
Habertürk'ün haberine göre CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Ek MTV’nin ilk taksidinin ödenmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’nin iptal istemini ne zaman görüşeceği de belli oldu. Yüksek Mahkeme, ek MTV uygulamasının iptal istemini 28 Eylül’de görüşecek.
Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
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Ödeme için son tarih: Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan 'ek MTV' açıklaması
6 Eylül, 13:15
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