https://sputniknews.com.tr/20230922/ek-mtvnin-iptal-davasinda-kritik-tarih-belli-oldu-1075671032.html
Ek MTV'nin iptal davasında kritik tarih belli oldu
Ek MTV'nin iptal davasında kritik tarih belli oldu
Anayasa Mahkemesi'nin, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni görüşeceği tarih belli oldu. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T07:28+0300
2023-09-22T07:28+0300
2023-09-22T07:29+0300
ekonomi
mtv
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
mtv zammı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069745924_0:98:999:659_1920x0_80_0_0_2bbf398b6449f244852b3341a16e847c.jpg
Haziran ayında Meclis’te kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulanması hüküm altına alınmıştı. Ek verginin, ağustos ve kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde tahsil edilmesi kararlaştırılmıştı.Habertürk'ün haberine göre CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Ek MTV’nin ilk taksidinin ödenmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’nin iptal istemini ne zaman görüşeceği de belli oldu. Yüksek Mahkeme, ek MTV uygulamasının iptal istemini 28 Eylül’de görüşecek.
https://sputniknews.com.tr/20230906/odeme-icin-son-tarih-gelir-idaresi-baskanligindan-ek-mtv-aciklamasi-1075237981.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069745924_0:4:999:753_1920x0_80_0_0_0ebd006f9b8d9a4cc6111ae1c205d56d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), mtv zammı
mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), mtv zammı
Ek MTV'nin iptal davasında kritik tarih belli oldu
07:28 22.09.2023 (güncellendi: 07:29 22.09.2023) Abone ol
Anayasa Mahkemesi'nin, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni görüşeceği tarih belli oldu.
Haziran ayında Meclis’te kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulanması hüküm altına alınmıştı. Ek verginin, ağustos ve kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde tahsil edilmesi kararlaştırılmıştı.
Habertürk'ün haberine göre CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Ek MTV’nin ilk taksidinin ödenmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’nin iptal istemini ne zaman görüşeceği de belli oldu. Yüksek Mahkeme, ek MTV uygulamasının iptal istemini 28 Eylül’de görüşecek.