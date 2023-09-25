https://sputniknews.com.tr/20230925/abdli-unlu-sunucu-carlson-washington-yonetimi-putinle-roportaj-yapmayi-yasakladi-1075744614.html
ABD'li ünlü sunucu Carlson: Washington yönetimi, Putin'le röportaj yapmayı yasakladı
ABD'li ünlü sunucu Carlson: Washington yönetimi, Putin'le röportaj yapmayı yasakladı
ABD'li televizyon sunucusu Tucker Carlson, ABD hükümetinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le röportaj yapmayı yasakladığını ifade etti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T15:56+0300
2023-09-25T15:56+0300
2023-09-25T15:56+0300
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ukrayna krizi
ukrayna krizi
vladimir putin
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
margarita simonyan
tucker carlson
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Fox News'in eski sunucusu Carlson, İsviçre medyasına verdiği röportajda, Washington'un tutumu nedeniyle Putin'le röportaj yapma planlarını gerçeğe dönüştüremediğini anlattı. Carlson, "Vladimir Putin'le röportaj yapmaya çalıştığımı biliyorsunuz, ancak ABD hükümeti beni durdurdu" dedi.Beyaz Saray'ın ABD basınındaki içerikleri kontrol etmek için onlarca yıldır çok agresif girişimlerde bulunduğunu kaydeden Carlson, Ukrayna'daki çatışmaları örnek vererek, ABD halkının 'büyük güçler arasındaki potansiyel nükleer çatışma' hakkında her şeyi bilmesinin yasak olduğunu vurguladı.Rossiya Segodnya ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, ağustos sonundaki açıklamasında Carlson'un Putin'le röportaj yapma talebinde bulunduğunu, birilerinin bunu duyup Devlet Başkanı'na iletmesinin harika olacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230918/putin-batili-ulkelere-yonelik-gida-ambargosunu-bir-yil-daha-uzatti-1075575671.html
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ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, tucker carlson, beyaz saray
ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, tucker carlson, beyaz saray
ABD'li ünlü sunucu Carlson: Washington yönetimi, Putin'le röportaj yapmayı yasakladı
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ABD'li televizyon sunucusu Tucker Carlson, ABD hükümetinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le röportaj yapmayı yasakladığını ifade etti.
Fox News'in eski sunucusu Carlson, İsviçre medyasına verdiği röportajda, Washington'un tutumu nedeniyle Putin'le röportaj yapma planlarını gerçeğe dönüştüremediğini anlattı. Carlson, "Vladimir Putin'le röportaj yapmaya çalıştığımı biliyorsunuz, ancak ABD hükümeti beni durdurdu" dedi.
Beyaz Saray'ın ABD basınındaki içerikleri kontrol etmek için onlarca yıldır çok agresif girişimlerde bulunduğunu kaydeden Carlson, Ukrayna'daki çatışmaları örnek vererek, ABD halkının 'büyük güçler arasındaki potansiyel nükleer çatışma' hakkında her şeyi bilmesinin yasak olduğunu vurguladı.
Rossiya Segodnya ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, ağustos sonundaki açıklamasında Carlson'un Putin'le röportaj yapma talebinde bulunduğunu, birilerinin bunu duyup Devlet Başkanı'na iletmesinin harika olacağını söylemişti.