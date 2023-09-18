https://sputniknews.com.tr/20230918/putin-batili-ulkelere-yonelik-gida-ambargosunu-bir-yil-daha-uzatti-1075575671.html

Putin, Batılı ülkelere yönelik gıda ambargosunu bir yıl daha uzattı

Putin, Batılı ülkelere yönelik gıda ambargosunu bir yıl daha uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Rusya Federasyonu'nun güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı özel ekonomik önlemlerin süresinin uzatılmasına ilişkin’... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T21:05+0300

2023-09-18T21:05+0300

2023-09-18T21:05+0300

dünya

gıda

vladimir putin

rusya

ambargo

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Rusya lideri Putin, ‘Rusya Federasyonu'nun güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı özel ekonomik önlemlerin süresinin uzatılmasına ilişkin’ kararnameyi imzaladı. Söz konusu belge, Rusya karşıtı yaptırımları uygulayan veya destekleyen ülkelerden gelen ürünlerin tedarikine yönelik Rusya'nın gıda ambargosunun etkisini 2024 sonuna kadar uzatıyor.İlgili kararname, hukuki bilgilerin resmi internet sitesinde yayınlandı ve imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe giriyor.Gıda ürünlerine yönelik ambargo, 2014’te Kırım’ın Rusya’ya katılması nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan ya da söz konusu yaptırımları destekleyen ülkelere karşı devreye alınmıştı. Ambargo ilk önce ABD, AB ülkeleri, Avustralya, Norveç ve Kanada’ya karşı başlatmıştı. 2015 yılında ise Rusya karşıtı yaptırımlara katılan Arnavutluk, Karadağ, İzlanda, Lihtenştayn, 2016’da ise Ukrayna ambargo kapsamına alınmıştı. 2020 aralığında ise ambargo, AB’den ayrılan İngiltere’yi de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

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