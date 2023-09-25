https://sputniknews.com.tr/20230925/abd-savunma-bakanligi-ilk-abrams-tanklari-ukraynaya-ulastirildi-1075750795.html

ABD Savunma Bakanlığı: İlk Abrams tankları Ukrayna'ya ulaştırıldı

ABD Savunma Bakanlığı: İlk Abrams tankları Ukrayna'ya ulaştırıldı

Amerikan yapımı Abrams tanklarının Ukrayna'ya ulaştırıldığı belirtildi. Gelecek aylarda daha fazla tankın bölgeye gönderileceğini belirtilen yetkililer, teslim... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T14:50+0300

2023-09-25T14:50+0300

2023-09-25T14:50+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

abd

abrams tankı

joe biden

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Birçok Batı ülkesinin Ukrayna'ya tank göndermesi sonrası ABD de Ukrayna'ya ilk Amerikan yapımı Abrams tanklarını gönderdiğini açıkladı. Tankların Ukrayna'nın karşı saldırısında kullanması üzere gönderildiği belirtildi. Gelecek aylarda daha fazla M1 Abrams tanklarının da gönderileceğini belirtilen yetkililer, 31 tanktan en az bir tanesinin Ukrayna'ya ulaştığını söylese de şu ana kadar kaç tanesinin teslim edildiğine dair tam bir yanıt vermedi.Karşı saldırıda son aylarda 70 binden daha fazla asker ve onlarca zırhlı araç kaybettiği bilinen Ukranya'nın Askeri İstihbarat Başkanı Kurylo Budanov, "Abrams tanklarının çok özel ve çok iyi hazırlanmış operasyonlar için özel bir şekilde kullanılması gerektiğini ya da yok edileceği" konusunda uyardı. Budanov ayrıca, geçen hafta verdiği röportajda, tankların Rus savunmasını delmeye çalışmak için basitçe ön hatlara gönderilirlerse, "Savaş alanında çok uzun süre yaşamazlar. Bu tanklar özel atılım operasyonlarında kullanılmaları gerekiyor ve çok iyi hazırlanmalılar." dedi. Rus yetkililer, önceden de Kiev rejimine gönderilen silahların hepsini 'meşru hedef sayıp vuracaklarını' belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230923/abrams-tanklari-uzun-omurlu-olmayacak-1075704208.html

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