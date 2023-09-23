https://sputniknews.com.tr/20230923/abrams-tanklari-uzun-omurlu-olmayacak-1075704208.html

'Abrams tankları uzun ömürlü olmayacak'

'Abrams tankları uzun ömürlü olmayacak'

Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov, Abrams tanklarının cephe hattında uzun süre dayanamayacağını söyledi. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T13:33+0300

2023-09-23T13:33+0300

2023-09-23T13:33+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

atacms füzeleri

abrams tankı

ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov

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Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov, Warzone portalına verdiği röportajda Kiev’in beklediği Abrams tanklarının cephe hattında 'uzun ömürlü olmayacağını' söyledi.Abrams tanklarının iyi planlanmış çok özel operasyonlar kullanılması gerektiğini ifade eden Budanov, bu tankların genel askeri çatışmalarda kullanılması halinde uzun süre dayanamayacaklarını vurguladı.'ATACMS füzeleri cephedeki durumu değiştirmeyecek'Ukrayna İstihbarat Servisi Başkanı aynı zamanda Ukrayna tarafından beklenen uzun menzilli ATACMS füzelerinin de cephedeki 'durumu değiştirmeyeceğine' dikkat çekti. Budanov'a göre Washington'un Kiev üzerinde olumlu bir etki yaratabilmesi için bu silahlardan 'en az yüzlercesini' tedarik etmesi gerekiyor. Budanov, Rus ordusunun avantajlarını kabul ederek uçaklarına hava savunma sistemleriyle karşı koymanın 'çok maliyetli ve etkisiz' olduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230922/biden-ukraynaya-ilk-abrams-tanklari-onumuzdeki-hafta-ulasacak-1075673125.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, atacms füzeleri, abrams tankı, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov