https://sputniknews.com.tr/20230923/deniz-kazasi-geciren-ali-sabancinin-saglik-durumunda-gelisme-yeni-operasyon-gecirdi-1075705831.html

Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'nın sağlık durumunda gelişme: Yeni operasyon geçirdi

Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'nın sağlık durumunda gelişme: Yeni operasyon geçirdi

Yunanistan'da kaza geçiren ve geçen haftalarda taburcu edilen Ali Sabancı'nın bugün özel bir hastanede yeni bir yeni bir operasyon geçirdiği öğrenildi. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T15:03+0300

2023-09-23T15:03+0300

2023-09-23T15:03+0300

yaşam

ali sabancı

yunanistan

kaza

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İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 Ağustos'ta Yunanistan'da deniz kazası geçirmişti. Yunanistan’da eşi Vuslat Doğan Sabancı’yla birlikte zodyak botla kayalıklara çarparak yaralanan Ali Sabancı'nın, Amerikan Hastanesi'nde yeni bir operasyon geçirdiği öğrenildi.Sabah’ın aktardığına göre dalak aort damarı yırtılan ve geçirdiği ameliyatların ardından bir süre evde dinlenen Ali Sabancı’ya yapılan son operasyon başarılı geçti.25 Ağustos’ta Yunanistan’da tatil yaptıkları sırada zodyak botlarının kayalıklara çarpması sonucu eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte yaralanan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’nın, önümüzdeki günlerde taburcu edileceği belirtildi.Vuslat Doğan Sabancı da İstanbul'da kazanın ardından ameliyata alınmıştı. Damak, diş ve çenesinden ağır yaralanan Sabancı’nın da tedavisinin uzun süreceği belirtilmişti.Ali Sabancı'nın ise bağırsaklarının ve pankreasının bir kısmının alındığı iddia edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230913/deniz-kazasi-geciren-ali-sabancinin-durumunda-yeni-gelisme-1075424853.html

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ali sabancı, yunanistan, kaza