https://sputniknews.com.tr/20230913/deniz-kazasi-geciren-ali-sabancinin-durumunda-yeni-gelisme-1075424853.html

Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'nın durumunda yeni gelişme

Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'nın durumunda yeni gelişme

Yunanistan'daki deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı'nın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği belirtildi. 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T05:52+0300

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yaşam

deniz

kaza

yunanistan

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İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 Ağustos'ta Yunanistan'da deniz kazası geçirmişti.Pegasus Havayolları'nın da bağlı olduğu Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan 54 yaşındaki Ali Sabancı, İstanbul'da bir özel hastanede tedavi altındaydı. NTV’nin haberine göre, İyileşme sürecindeki Ali Sabancı dün taburcu edildi.Eşi Vuslat Doğan Sabancı da 4 Eylül'de taburcu edilmişti. Çiftin tedavileri evlerinde devam edecek.

https://sputniknews.com.tr/20230904/ali-sabanci-ve-esi-vuslat-dogan-sabancinin-saglik-durumunda-son-bilgiler-1075165261.html

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deniz, kaza, yunanistan