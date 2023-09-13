https://sputniknews.com.tr/20230913/deniz-kazasi-geciren-ali-sabancinin-durumunda-yeni-gelisme-1075424853.html
Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'nın durumunda yeni gelişme
Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'nın durumunda yeni gelişme
Yunanistan'daki deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı'nın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği belirtildi. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T05:52+0300
2023-09-13T05:52+0300
2023-09-13T05:53+0300
yaşam
deniz
kaza
yunanistan
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İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 Ağustos'ta Yunanistan'da deniz kazası geçirmişti.Pegasus Havayolları'nın da bağlı olduğu Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan 54 yaşındaki Ali Sabancı, İstanbul'da bir özel hastanede tedavi altındaydı. NTV’nin haberine göre, İyileşme sürecindeki Ali Sabancı dün taburcu edildi.Eşi Vuslat Doğan Sabancı da 4 Eylül'de taburcu edilmişti. Çiftin tedavileri evlerinde devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230904/ali-sabanci-ve-esi-vuslat-dogan-sabancinin-saglik-durumunda-son-bilgiler-1075165261.html
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deniz, kaza, yunanistan
Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'nın durumunda yeni gelişme
05:52 13.09.2023 (güncellendi: 05:53 13.09.2023) Abone ol
Yunanistan'daki deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı'nın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği belirtildi.
İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 Ağustos'ta Yunanistan'da deniz kazası geçirmişti.
Pegasus Havayolları'nın da bağlı olduğu Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan 54 yaşındaki Ali Sabancı, İstanbul'da bir özel hastanede tedavi altındaydı. NTV’nin haberine göre, İyileşme sürecindeki Ali Sabancı dün taburcu edildi.
Eşi Vuslat Doğan Sabancı da 4 Eylül'de taburcu edilmişti. Çiftin tedavileri evlerinde devam edecek.