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Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'nın durumunda yeni gelişme
Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'nın durumunda yeni gelişme
Yunanistan'daki deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı'nın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği belirtildi. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T05:52+0300
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yaşam
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kaza
yunanistan
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İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 Ağustos'ta Yunanistan'da deniz kazası geçirmişti.Pegasus Havayolları'nın da bağlı olduğu Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan 54 yaşındaki Ali Sabancı, İstanbul'da bir özel hastanede tedavi altındaydı. NTV’nin haberine göre, İyileşme sürecindeki Ali Sabancı dün taburcu edildi.Eşi Vuslat Doğan Sabancı da 4 Eylül'de taburcu edilmişti. Çiftin tedavileri evlerinde devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230904/ali-sabanci-ve-esi-vuslat-dogan-sabancinin-saglik-durumunda-son-bilgiler-1075165261.html
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deniz, kaza, yunanistan
deniz, kaza, yunanistan

Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'nın durumunda yeni gelişme

05:52 13.09.2023 (güncellendi: 05:53 13.09.2023)
© AA / Selim TuranAli Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© AA / Selim Turan
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Yunanistan'daki deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı'nın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği belirtildi.
İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 Ağustos'ta Yunanistan'da deniz kazası geçirmişti.
Pegasus Havayolları'nın da bağlı olduğu Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan 54 yaşındaki Ali Sabancı, İstanbul'da bir özel hastanede tedavi altındaydı. NTV’nin haberine göre, İyileşme sürecindeki Ali Sabancı dün taburcu edildi.
Eşi Vuslat Doğan Sabancı da 4 Eylül'de taburcu edilmişti. Çiftin tedavileri evlerinde devam edecek.
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
YAŞAM
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumunda son bilgiler
4 Eylül, 12:40
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