https://sputniknews.com.tr/20230904/ali-sabanci-ve-esi-vuslat-dogan-sabancinin-saglik-durumunda-son-bilgiler-1075165261.html

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumunda son bilgiler

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumunda son bilgiler

Yunanistan tatilinde botla kayalıklara çarparak ağır yaralanan Ali Sabancı normal odaya alınırken eşi Vuslat Doğan Sabancı ise taburcu edildi. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T12:40+0300

2023-09-04T12:40+0300

2023-09-04T13:10+0300

yaşam

vuslat doğan sabancı

ali sabancı

kaza

yunanistan

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Yunanistan'da kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin, tedavileri sürüyor. Deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumları iyiye gidiyor.NTV'nin haberine göre, Ali Sabancı normal odaya alınırken tedavi süreci hastaneden devam edecek. Vuslat Doğan Sabancı ise tedavi gördüğü özel hastaneden cuma akşamı taburcu edildi. Sabancı'nın tedavisinin evden sürdürülmesine karar verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230831/yogun-bakimda-tedavi-goruyordu-deniz-kazasi-geciren-ali-sabancinin-durumunda-kritik-gelisme--1075068111.html

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