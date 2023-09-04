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https://sputniknews.com.tr/20230904/ali-sabanci-ve-esi-vuslat-dogan-sabancinin-saglik-durumunda-son-bilgiler-1075165261.html
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumunda son bilgiler
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumunda son bilgiler
Yunanistan tatilinde botla kayalıklara çarparak ağır yaralanan Ali Sabancı normal odaya alınırken eşi Vuslat Doğan Sabancı ise taburcu edildi. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T12:40+0300
2023-09-04T13:10+0300
yaşam
vuslat doğan sabancı
ali sabancı
kaza
yunanistan
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Yunanistan'da kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin, tedavileri sürüyor. Deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumları iyiye gidiyor.NTV'nin haberine göre, Ali Sabancı normal odaya alınırken tedavi süreci hastaneden devam edecek. Vuslat Doğan Sabancı ise tedavi gördüğü özel hastaneden cuma akşamı taburcu edildi. Sabancı'nın tedavisinin evden sürdürülmesine karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230831/yogun-bakimda-tedavi-goruyordu-deniz-kazasi-geciren-ali-sabancinin-durumunda-kritik-gelisme--1075068111.html
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Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumunda son bilgiler

12:40 04.09.2023 (güncellendi: 13:10 04.09.2023)
© AA / Selim Turan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı
 Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© AA / Selim Turan
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Yunanistan tatilinde botla kayalıklara çarparak ağır yaralanan Ali Sabancı normal odaya alınırken eşi Vuslat Doğan Sabancı ise taburcu edildi.
Yunanistan'da kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin, tedavileri sürüyor. Deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumları iyiye gidiyor.
NTV'nin haberine göre, Ali Sabancı normal odaya alınırken tedavi süreci hastaneden devam edecek.
Vuslat Doğan Sabancı ise tedavi gördüğü özel hastaneden cuma akşamı taburcu edildi. Sabancı'nın tedavisinin evden sürdürülmesine karar verildi.
Ali Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
TÜRKİYE
Yoğun bakımda tedavi görüyordu: Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'nın durumunda kritik gelişme
31 Ağustos, 07:25
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