https://sputniknews.com.tr/20230831/yogun-bakimda-tedavi-goruyordu-deniz-kazasi-geciren-ali-sabancinin-durumunda-kritik-gelisme--1075068111.html

Yoğun bakımda tedavi görüyordu: Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'nın durumunda kritik gelişme

Yoğun bakımda tedavi görüyordu: Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'nın durumunda kritik gelişme

Deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'daki tedavisi sürüyor. Geçirdiği operasyonlar sonucu uyutulan Ali... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T07:25+0300

2023-08-31T07:25+0300

2023-08-31T07:25+0300

türkiye

ali sabancı

vuslat doğan sabancı

kaza

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Yunanistan'da denizde kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin tedavisine devam ediliyor.Patronların Dünyası'nın haberine göre, kazanın ardından getirildiği hastanede entübe edilen ve bir dizi operasyon geçirdikten sonra uyutulan Ali Sabancı uyandırıldı.Entübe edilen ve kazadan altı gün sonra bilinci yerine gelen Ali Sabancı’yı çocukları Şevket Emrecan Sabancı ile Kaan Ali Sabancı ve annesi Hayırlı Zerrin Sabancı ziyaret etti. Ailesiyle bir süre görüşen Ali Sabancı’nın önümüzdeki hafta pazartesi ya da salı günü yoğun bakımdan çıkacağı iddia edildi.Ne olmuştu?Sabancı çifti Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden zodyak botla kıyıdaki restorana giderken kayalıklara çarptı. Yaralanan çift ilk önce, Leros Hastanesi’ne kaldırıldı. Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan 54 yaşındaki Ali Sabancı, İstanbul'da bir özel hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Vuslat Doğan Sabancı da gün ortasında eşinin tedavi gördüğü hastaneye nakledildi.

https://sputniknews.com.tr/20230829/ali-sabanci-ve-esi-vuslat-dogan-sabancinin-gecirdigi-kazayla-ilgili-yeni-bilgiler-ortaya-cikti-1075008242.html

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ali sabancı, vuslat doğan sabancı, kaza