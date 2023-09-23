https://sputniknews.com.tr/20230923/chp-istanbul-il-baskanligi-icin-yaris-basladi-ilk-aday-belli-oldu-1075707759.html
CHP İstanbul İl Başkanlığı için 'yarış' başladı: İlk aday belli oldu
CHP İstanbul İl Başkanlığı için 'yarış' başladı: İlk aday belli oldu
CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, kongrede İstanbul il başkanlığına aday olacağını açıkladı. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T16:12+0300
2023-09-23T16:12+0300
2023-09-23T16:12+0300
politika
chp
istanbul
chp istanbul il merkezi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/17/1075707827_5:0:716:400_1920x0_80_0_0_9c501ef2077972ebdd0fc5a9f4fc5a1e.jpg
Kongre sürecinin devam ettiği CHP'de değişim tartışmaları da sürüyor.Ana muhalefet partisinin en çok üye ve delegesinin olduğu İstanbul için ilk aday belli oldu.NTV'nin haberine göre, değişim isteyenler tarafından desteklendiği belirtilen Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, 27ilçe başkanı ile İstanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230922/aksenerden-levent-gultekin-aciklamasi-mahkemeye-verecegim-1075674812.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/17/1075707827_94:0:627:400_1920x0_80_0_0_7c88847d8f105f6ed43c3279c2595053.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, istanbul, chp istanbul il merkezi
chp, istanbul, chp istanbul il merkezi
CHP İstanbul İl Başkanlığı için 'yarış' başladı: İlk aday belli oldu
Abone ol
CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, kongrede İstanbul il başkanlığına aday olacağını açıkladı.
Kongre sürecinin devam ettiği CHP'de değişim tartışmaları da sürüyor.
Ana muhalefet partisinin en çok üye ve delegesinin olduğu İstanbul için ilk aday belli oldu.
NTV'nin haberine göre, değişim isteyenler tarafından desteklendiği belirtilen Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, 27ilçe başkanı ile İstanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.