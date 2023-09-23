CHP İstanbul İl Başkanlığı için 'yarış' başladı: İlk aday belli oldu

Kongre sürecinin devam ettiği CHP'de değişim tartışmaları da sürüyor.



Ana muhalefet partisinin en çok üye ve delegesinin olduğu İstanbul için ilk aday belli oldu.



NTV'nin haberine göre, değişim isteyenler tarafından desteklendiği belirtilen Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, 27ilçe başkanı ile İstanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.