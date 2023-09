https://sputniknews.com.tr/20230922/aksenerden-levent-gultekin-aciklamasi-mahkemeye-verecegim-1075674812.html

Akşener'den 'Levent Gültekin' açıklaması: Mahkemeye vereceğim

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Levent Gültekin'in sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Akşener, “Mahkemeye vereceğim. Öyle bir sözüm olmadı" dedi. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

İYİ Parti lideri Meral Akşener, FOX TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener, Gültekin’in “Meral Akşener, seçimlere bir buçuk yıl vardı, bir gün beni aradı. Yavaş ve İmamoğlu’nun kastederek ‘bunlar kendilerini ne zannediyor. Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini önde gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum. Ben onlara geçit vermem dedi” ifadesine yanıt verdi. Akşener Gültekin'i mahkemeye vereceğini belirterek şunları söyledi:"Benim görebildiğim CHP'nin kongresine yönelik iki grup var. AK Parti ve çevresiyle kurulmuş başka bir grup var. Bir de bu tarafların içinde yer almayanlar var. Her biri bir Youtube kanalı kurdu, abuk subuk şeyler konuşuyor. Mahkemeye vereceğim. Böyle sözlerim olmadı. Hasan Cengiz diye bir adam üzerinden bana 100 milyon dolar verdiğini iddia eden bir videosu oldu. Maili araştırdık mailde Kılıçdaroğlu'na verildiği iddiası var. Gültekin bunu Akşener'e verildi diye lanse ediyor. O spam mailinde Kılıçdaroğlu'na verilen 100 milyon dolar diyor bu iftira, iğren. bir iftira. Hukuk üzerinden yol yürüyeceğiz."Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:Blöf yapmıyoruz, 81 ilde kendi adayımızla yarışacağız. Biz her seçimden sonra olduğu gibi oturduk konuştuk aldığımız talepler konusunda bir GİK'ten bir karar çıktı, ben de aynı fikirdeyim. O karar 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girmek.'Bunun için de ben pişmanım'Seçime giremiyorduk, YSK'dan bize öyle bildirilmişti. Kılıçdaroğlu'ndan 15 vekil istedik. Seçime girebilmemiz için 15 vekil verildi. Demokrasiye dair çok önemli bir tutumdu. İttifak içine de girdik. Her kafasını kızan 'biz olmasaydık İYİ Parti olmazdı' dilini kullandı. Bunu CHP mensupları yaptı. Bunu bir demokrasi eylemi olarak ortaya koyamadık. Bu demokrasi eyleminin neticesinde herkes kazandı. Biz seçime girdik. Bu karşılıklı bir Türkiye'ye iyilikti. Türkiye'ye iyilik yerine İYİ Parti'ye iyilik diye konuşuldu. Bunun için de ben pişmanım.Benim tek bir hedefim vardı 2023'te bu tek adam sistemini değiştirebilmek. Sosyal devleti yeniden inşa etmekti. Bunu başaramadık. Blöf falan yapmıyoruz. Biz kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz. İki arkadaşımızı öneren ben değilim öneren millet. Ben milletin önerisin masaya getirdim. Hem masa kabul etmedi, hem iki arkadaşımız milletin isteğini kabul etmedi. O masadan ben kalktım. Defalarca anlattım. Biz oturduk o masaya Karamollaoğlu'nun partisinde, adayın tespitinin yönetimi konuşulacak diye gittim. 5 arkadaşımız Kılıçdaroğlu'nu söyledi ben karşı çıktım. Araştıralım dedim. Kılıçdaroğlu, Meral Hanım imzalamıyor biz imzalayalım çıkalım dedi. Gece yarısı arkadaşlarımla toplantı yaptım. Sert bir konuşma yaptım.'Bütün sorumluluk bana ait'Benim geldiğim nokta AK Parti'den işittiklerimizin, yaptıklarının aynısının bu tarafın da yapmış olduğunu gördük. Bu linç işi o kadar enteresan bir şey ki... Bir partinin içişlerine karışmam 30 yıllık siyasi tecrübeme yakışmaz. Bu linç döneminde birbirlerine benzediklerini gördüm. Her iki tarafta da ceketimi assam seçilirim varmış. Biz kurulduğumuz andaki millet odaklı çalışmamızla, blöf yapmadan, hiçbir siyasi partiyle yol yürümeye girmeden çözüm odaklı olacağız. Bir başarısızlık olması durumunda bütün sorumluluk bana aittir.Mustafa Sandal'a adaylık teklifiAnkara ve İstanbul adaylarımızla ilgili çalışma başlattık, devam ediyoruz görüşmelere. En sona bırakmayacağız. 6 ay var daha şimdiden aday açıklıyoruz. Mustafa Sandal Bey'le bizim bir dostluğumuz oluştu. Henüz resmi bir görüşme yapmadık. Telefon konuşmasında nabız yokladım. Çok zarif bir arkadaşımız. Keşke adım atsa ben Beşiktaş adayı olmasını çok isterim.Millet ne derse baş üstene. Herkes seçmeni çok hafife alıyor. Adaylarımdan kapı kapı gezmelerini bekliyorum. Tek tek gezecekler. Ümit Özlale bugünden başladı. Masaya döndüğüm için pişman değilim. Çok çalıştık. İki arkadaşımız teklifi kabul etmeyince ben umutsuzluğun sebebi olmak istemedim. Zehir içtim demiştim. O zehirleri içe içe yaptık."Akşener, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Özgür Özel'in "Ne biz, ne İYİ Parti, ne diğer demokratlar İzmir, İstanbul, Ankara, Adana ve diğer büyükşehirlerin göz göre göre Millet İttifakı'nın elinden gitmesine izin vermez" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Millet İttifakı diye bir kavram yok şu anda. Çok enteresan bir iş birliği kavramı içinde kurulan bu sistemlerin bir tarafın patronajına girme psikolojisini gördüm ben. Bu 2023 sonrası yaptığımız çalışmalar içinde. CHP, sadece bize değil, herkese patronluk yaptı" dedi.

