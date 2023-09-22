https://sputniknews.com.tr/20230922/kremlinden-putin-ve-erdogan-arasindaki-gorusme-hazirliklari-hakkinda-aciklama-1075679376.html
Kremlin'den Putin ve Erdoğan arasındaki görüşme hazırlıkları hakkında açıklama
Kremlin'den Putin ve Erdoğan arasındaki görüşme hazırlıkları hakkında açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye liderleri Vladimir Putin ve Tayyip Erdoğan arasında planlanan görüşme hakkında kesin tarihinin belli... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T15:04+0300
2023-09-22T15:04+0300
2023-09-22T15:04+0300
türkiye
türkiye
ankara
tahıl
doğalgaz hubı
afrika
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Türkiye liderleri Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmelerin zamanı hususunda, "Şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini ve görüşmenin kesin tarihinin belli olmadığını" belirtti.Daha önce Ankara, gelecek günlerde Rusya ve Türkiye devlet başkanları arasında 'tahıl anlaşması' konusunda telefon görüşmeleri beklediğini, tarafların Rusya tarafından önerilen 'gaz merkezi' projesini ve gıda ihtiyacı olan Afrika ülkeleri için Rus tahılının işlenmesini ele alacaklarını açıklamıştı.Bu konuda konuşan Peskov, "Hayır, henüz bir gelişme yok. Görüşme için kesin bir tarih yok ve bu görüşme henüz programda da yok. Ancak Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmelerin birkaç saat öncesinde kararlaştırıldığını biliyorsunuz, bu hususta bir sorun yaşanmayacaktır" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230906/rusya-ve-turkiye-1-milyon-ton-tahil-tedariki-konusunda-anlasmaya-vardi-1075253925.html
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türkiye, ankara, tahıl, doğalgaz hubı, afrika, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, kremlin, dmitriy peskov
türkiye, ankara, tahıl, doğalgaz hubı, afrika, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, kremlin, dmitriy peskov
Kremlin'den Putin ve Erdoğan arasındaki görüşme hazırlıkları hakkında açıklama
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye liderleri Vladimir Putin ve Tayyip Erdoğan arasında planlanan görüşme hakkında kesin tarihinin belli olmadığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Türkiye liderleri Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmelerin zamanı hususunda, "Şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini ve görüşmenin kesin tarihinin belli olmadığını" belirtti.
Daha önce Ankara, gelecek günlerde Rusya ve Türkiye devlet başkanları arasında 'tahıl anlaşması' konusunda telefon görüşmeleri beklediğini, tarafların Rusya tarafından önerilen 'gaz merkezi' projesini ve gıda ihtiyacı olan Afrika ülkeleri için Rus tahılının işlenmesini ele alacaklarını açıklamıştı.
Bu konuda konuşan Peskov, "Hayır, henüz bir gelişme yok. Görüşme için kesin bir tarih yok ve bu görüşme henüz programda da yok. Ancak Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmelerin birkaç saat öncesinde kararlaştırıldığını biliyorsunuz, bu hususta bir sorun yaşanmayacaktır" açıklamasında bulundu.