https://sputniknews.com.tr/20230922/kremlin-polonya-saldirgan-bir-ulke-1075680270.html

Kremlin: Polonya saldırgan bir ülke

Kremlin: Polonya saldırgan bir ülke

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Polonya'yı başkalarının iç işlerine karışan saldırgan bir ülke olarak nitelendirdi. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T20:11+0300

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dünya

kremlin

dmitriy peskov

polonya

mateusz morawiecki

belarus

minsk

moskova

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Peskov, Polonya'nın başkalarının iç işlerine karışan saldırgan bir ülke olduğunu belirtirken Polonya'nın Belarus için iyi bir komşu olmadığını belirtti. Buna karşın ise Minsk ve Moskova tetikte olduğunun altını çizdi.Bir süre önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın aktif olarak silahlandırıldığı için Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi bıraktığını söylemişti.Açıklamalarına şu şekilde devam eden Peskov, "Polonya ile komşuluk Belaruslu yoldaşlarımız için pek de rahat değil; Polonya oldukça saldırgan, yıkıcı faaliyetlerden ve başka ülkelerin içişlerine karışmaktan çekinmiyor ancak bu duruma karşın Belaruslu dostlarımız ve müttefiklerimiz Polonya'dan gelebilecek potansiyel tehditlere karşı tetikteler" açıklamasında bulundu

https://sputniknews.com.tr/20230915/ukrayna-ve-polonya-arasinda-yeni-kriz-kiev-varsovayi-tahil-transitine-engel-olmakla-sucladi-1075660489.html

polonya

belarus

minsk

moskova

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kremlin, dmitriy peskov, polonya, mateusz morawiecki, belarus, minsk, moskova