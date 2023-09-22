https://sputniknews.com.tr/20230922/kremlin-polonya-saldirgan-bir-ulke-1075680270.html
Kremlin: Polonya saldırgan bir ülke
Kremlin: Polonya saldırgan bir ülke
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Polonya'yı başkalarının iç işlerine karışan saldırgan bir ülke olarak nitelendirdi. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T20:11+0300
2023-09-22T20:11+0300
2023-09-22T20:11+0300
dünya
kremlin
dmitriy peskov
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mateusz morawiecki
belarus
minsk
moskova
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Peskov, Polonya'nın başkalarının iç işlerine karışan saldırgan bir ülke olduğunu belirtirken Polonya'nın Belarus için iyi bir komşu olmadığını belirtti. Buna karşın ise Minsk ve Moskova tetikte olduğunun altını çizdi.Bir süre önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın aktif olarak silahlandırıldığı için Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi bıraktığını söylemişti.Açıklamalarına şu şekilde devam eden Peskov, "Polonya ile komşuluk Belaruslu yoldaşlarımız için pek de rahat değil; Polonya oldukça saldırgan, yıkıcı faaliyetlerden ve başka ülkelerin içişlerine karışmaktan çekinmiyor ancak bu duruma karşın Belaruslu dostlarımız ve müttefiklerimiz Polonya'dan gelebilecek potansiyel tehditlere karşı tetikteler" açıklamasında bulundu
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kremlin, dmitriy peskov, polonya, mateusz morawiecki, belarus, minsk, moskova
kremlin, dmitriy peskov, polonya, mateusz morawiecki, belarus, minsk, moskova
Kremlin: Polonya saldırgan bir ülke
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Polonya'yı başkalarının iç işlerine karışan saldırgan bir ülke olarak nitelendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Peskov, Polonya'nın başkalarının iç işlerine karışan saldırgan bir ülke olduğunu belirtirken Polonya'nın Belarus için iyi bir komşu olmadığını belirtti. Buna karşın ise Minsk ve Moskova tetikte olduğunun altını çizdi.
Bir süre önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki
, Polonya'nın aktif olarak silahlandırıldığı için Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi bıraktığını
söylemişti.
Açıklamalarına şu şekilde devam eden Peskov, "Polonya ile komşuluk Belaruslu yoldaşlarımız için pek de rahat değil; Polonya oldukça saldırgan, yıkıcı faaliyetlerden ve başka ülkelerin içişlerine karışmaktan çekinmiyor ancak bu duruma karşın Belaruslu dostlarımız ve müttefiklerimiz Polonya'dan gelebilecek potansiyel tehditlere karşı tetikteler" açıklamasında bulundu