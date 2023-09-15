https://sputniknews.com.tr/20230915/ukrayna-ve-polonya-arasinda-yeni-kriz-kiev-varsovayi-tahil-transitine-engel-olmakla-sucladi-1075660489.html
Ukrayna ve Polonya arasında yeni kriz: Kiev, Varşova’yı tahıl transitine engel olmakla suçladı
Ukrayna ve Polonya arasında yeni kriz: Kiev, Varşova’yı tahıl transitine engel olmakla suçladı
Avrupa Birliği’nin (AB) düzenlediği Ukrayna İhracat Koordinasyon Platformu toplantısında, Ukrayna heyetinin Polonya’yı tahıl transitine engel olmakla suçladığı... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T19:16+0300
2023-09-15T19:16+0300
2023-09-21T19:17+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
polonya
avrupa birliği
avrupa birliği
ab
ab
ab
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Ukrayna İhracat Koordinasyon Platformu toplantısına katılan AB’nin bir üst düzey diplomatı, Polonya medyasına açıklamasında, “Ukrayna tarafının alışılmadık duygusal davranışı nedeniyle çok gergin bir durum ortaya çıktı” ifadesini kullandı.Ukrayna temsilcilerinin, Polonyalı yetkililerin, sınır geçiş kapılarında bekleme süresini artırma amacıyla kasıtlı olarak bitki sağlık kontrolünü uygulamakla suçladı. Ukraynalıların sözlerine göre, tahılın sınırda bekleme süresi 12 güne varıyor.Haberde, “Başka bir deyişle, Varşova doğrudan tahıl geçişine kasıtlı olarak engel oluşturmakla suçlandı” dendi.“Sinirlerin faydası yok” diyen Avrupalı diplomat, meselenin ekonomik ve politik boyutları olduğunu kaydetti.
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ukrayna, ukrayna krizi, polonya, avrupa birliği, avrupa birliği, ab, ab, ab
ukrayna, ukrayna krizi, polonya, avrupa birliği, avrupa birliği, ab, ab, ab
Ukrayna ve Polonya arasında yeni kriz: Kiev, Varşova’yı tahıl transitine engel olmakla suçladı
19:16 15.09.2023 (güncellendi: 19:17 21.09.2023) Abone ol
Avrupa Birliği’nin (AB) düzenlediği Ukrayna İhracat Koordinasyon Platformu toplantısında, Ukrayna heyetinin Polonya’yı tahıl transitine engel olmakla suçladığı belirtildi.
Ukrayna İhracat Koordinasyon Platformu
toplantısına katılan AB’nin bir üst düzey diplomatı, Polonya medyasına açıklamasında
, “Ukrayna tarafının alışılmadık duygusal davranışı nedeniyle çok gergin bir durum ortaya çıktı”
ifadesini kullandı.
Ukrayna temsilcilerinin, Polonyalı yetkililerin, sınır geçiş kapılarında bekleme süresini artırma amacıyla kasıtlı olarak bitki sağlık kontrolünü uygulamakla suçladı. Ukraynalıların sözlerine göre, tahılın sınırda bekleme süresi 12 güne varıyor.
Haberde, “Başka bir deyişle, Varşova doğrudan tahıl geçişine kasıtlı olarak engel oluşturmakla suçlandı” dendi.
“Sinirlerin faydası yok” diyen Avrupalı diplomat, meselenin ekonomik ve politik boyutları olduğunu kaydetti.