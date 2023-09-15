https://sputniknews.com.tr/20230915/ukrayna-ve-polonya-arasinda-yeni-kriz-kiev-varsovayi-tahil-transitine-engel-olmakla-sucladi-1075660489.html

Ukrayna ve Polonya arasında yeni kriz: Kiev, Varşova’yı tahıl transitine engel olmakla suçladı

Ukrayna ve Polonya arasında yeni kriz: Kiev, Varşova’yı tahıl transitine engel olmakla suçladı

Avrupa Birliği’nin (AB) düzenlediği Ukrayna İhracat Koordinasyon Platformu toplantısında, Ukrayna heyetinin Polonya’yı tahıl transitine engel olmakla suçladığı... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T19:16+0300

2023-09-15T19:16+0300

2023-09-21T19:17+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

polonya

avrupa birliği

avrupa birliği

ab

ab

ab

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Ukrayna İhracat Koordinasyon Platformu toplantısına katılan AB’nin bir üst düzey diplomatı, Polonya medyasına açıklamasında, “Ukrayna tarafının alışılmadık duygusal davranışı nedeniyle çok gergin bir durum ortaya çıktı” ifadesini kullandı.Ukrayna temsilcilerinin, Polonyalı yetkililerin, sınır geçiş kapılarında bekleme süresini artırma amacıyla kasıtlı olarak bitki sağlık kontrolünü uygulamakla suçladı. Ukraynalıların sözlerine göre, tahılın sınırda bekleme süresi 12 güne varıyor.Haberde, “Başka bir deyişle, Varşova doğrudan tahıl geçişine kasıtlı olarak engel oluşturmakla suçlandı” dendi.“Sinirlerin faydası yok” diyen Avrupalı diplomat, meselenin ekonomik ve politik boyutları olduğunu kaydetti.

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