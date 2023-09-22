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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230922/eski-abdli-istihbarat-subayi-ritter-rus-ordusunu-dunyanin-en-iyi-subaylari-komuta-ediyor-1075678435.html
Eski ABD’li istihbarat subayı Ritter: Rus ordusunu dünyanın en iyi subayları komuta ediyor
Eski ABD’li istihbarat subayı Ritter: Rus ordusunu dünyanın en iyi subayları komuta ediyor
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, dünyanın en iyi komutanlarından oluşan Rus ordu yönetiminin Ukraynalılara zafer için... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T21:40+0300
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zaporojye
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Eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, The Jimmy Dore Show programında yaptığı açıklamada, “Rus ordusu dünyanın en iyi subayları tarafından yönetiliyor. (Rus ordusunun Zaporojye cephesindeki birliklerine komuta eden) Korgeneral Romançuk, tüm ABD’li generallerden daha üstün. Diğer Rus generaller de öyle. İyi hazırlıklılar. Ordu mükemmel silahlara, muazzam yönetime ve motivasyona sahip. Ukraynalıların savaş alanında Rusya’yı yenmek için hiçbir şansı yok” ifadesini kullandı.Rus ordusunun, akıllı yönetim sayesinde en güçlü savunma hattını oluşturmayı söyleyen kaydeden Ritter, Ukrayna ordusunun bu savunmayı geçmekte başarısız olduğunu ve çok sayıda askerini kaybettiğini kaydetti.Eski ABD’li istihbaratçı, “Ukraynalılar ilk savunma hattını bile geçemedi. İlk hattın arkasında ikinci, üçüncü ve dördüncünün olduğunu anlamalısınız. Ukrayna ordusu hala ilk hattın önündeki bölgede bulunuyor. Zaten her şeyi kaybettiler. Ukrayna için her şey bitti” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230909/abd-eski-istihbarat-subayi-ritter-batiya-gore-rusyanin-ukraynadaki-zaferi-kacinilmaz-1075341853.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, zaporojye, scott ritter, birleşmiş milletler (bm)

Eski ABD’li istihbarat subayı Ritter: Rus ordusunu dünyanın en iyi subayları komuta ediyor

21:40 22.09.2023
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinZaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları
Zaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, dünyanın en iyi komutanlarından oluşan Rus ordu yönetiminin Ukraynalılara zafer için hiçbir şans bırakmadığını belirtti.
Eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, The Jimmy Dore Show programında yaptığı açıklamada, “Rus ordusu dünyanın en iyi subayları tarafından yönetiliyor. (Rus ordusunun Zaporojye cephesindeki birliklerine komuta eden) Korgeneral Romançuk, tüm ABD’li generallerden daha üstün. Diğer Rus generaller de öyle. İyi hazırlıklılar. Ordu mükemmel silahlara, muazzam yönetime ve motivasyona sahip. Ukraynalıların savaş alanında Rusya’yı yenmek için hiçbir şansı yok” ifadesini kullandı.
Rus ordusunun, akıllı yönetim sayesinde en güçlü savunma hattını oluşturmayı söyleyen kaydeden Ritter, Ukrayna ordusunun bu savunmayı geçmekte başarısız olduğunu ve çok sayıda askerini kaybettiğini kaydetti.
Eski ABD’li istihbaratçı, “Ukraynalılar ilk savunma hattını bile geçemedi. İlk hattın arkasında ikinci, üçüncü ve dördüncünün olduğunu anlamalısınız. Ukrayna ordusu hala ilk hattın önündeki bölgede bulunuyor. Zaten her şeyi kaybettiler. Ukrayna için her şey bitti” diye ekledi.
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2023
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ABD eski istihbarat subayı Ritter: Batı’ya göre Rusya’nın Ukrayna’daki zaferi kaçınılmaz
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