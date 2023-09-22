https://sputniknews.com.tr/20230922/eski-abdli-istihbarat-subayi-ritter-rus-ordusunu-dunyanin-en-iyi-subaylari-komuta-ediyor-1075678435.html
Eski ABD’li istihbarat subayı Ritter: Rus ordusunu dünyanın en iyi subayları komuta ediyor
Eski ABD’li istihbarat subayı Ritter: Rus ordusunu dünyanın en iyi subayları komuta ediyor
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, dünyanın en iyi komutanlarından oluşan Rus ordu yönetiminin Ukraynalılara zafer için... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T21:40+0300
2023-09-22T21:40+0300
2023-09-22T21:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
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rus ordusu
zaporojye
scott ritter
birleşmiş milletler (bm)
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Eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, The Jimmy Dore Show programında yaptığı açıklamada, “Rus ordusu dünyanın en iyi subayları tarafından yönetiliyor. (Rus ordusunun Zaporojye cephesindeki birliklerine komuta eden) Korgeneral Romançuk, tüm ABD’li generallerden daha üstün. Diğer Rus generaller de öyle. İyi hazırlıklılar. Ordu mükemmel silahlara, muazzam yönetime ve motivasyona sahip. Ukraynalıların savaş alanında Rusya’yı yenmek için hiçbir şansı yok” ifadesini kullandı.Rus ordusunun, akıllı yönetim sayesinde en güçlü savunma hattını oluşturmayı söyleyen kaydeden Ritter, Ukrayna ordusunun bu savunmayı geçmekte başarısız olduğunu ve çok sayıda askerini kaybettiğini kaydetti.Eski ABD’li istihbaratçı, “Ukraynalılar ilk savunma hattını bile geçemedi. İlk hattın arkasında ikinci, üçüncü ve dördüncünün olduğunu anlamalısınız. Ukrayna ordusu hala ilk hattın önündeki bölgede bulunuyor. Zaten her şeyi kaybettiler. Ukrayna için her şey bitti” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230909/abd-eski-istihbarat-subayi-ritter-batiya-gore-rusyanin-ukraynadaki-zaferi-kacinilmaz-1075341853.html
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Eski ABD’li istihbarat subayı Ritter: Rus ordusunu dünyanın en iyi subayları komuta ediyor
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, dünyanın en iyi komutanlarından oluşan Rus ordu yönetiminin Ukraynalılara zafer için hiçbir şans bırakmadığını belirtti.
Eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, The Jimmy Dore Show programında yaptığı açıklamada, “Rus ordusu dünyanın en iyi subayları tarafından yönetiliyor. (Rus ordusunun Zaporojye cephesindeki birliklerine komuta eden) Korgeneral Romançuk, tüm ABD’li generallerden daha üstün. Diğer Rus generaller de öyle. İyi hazırlıklılar. Ordu mükemmel silahlara, muazzam yönetime ve motivasyona sahip. Ukraynalıların savaş alanında Rusya’yı yenmek için hiçbir şansı yok” ifadesini kullandı.
Rus ordusunun, akıllı yönetim sayesinde en güçlü savunma hattını oluşturmayı söyleyen kaydeden Ritter, Ukrayna ordusunun bu savunmayı geçmekte başarısız olduğunu ve çok sayıda askerini kaybettiğini kaydetti.
Eski ABD’li istihbaratçı, “Ukraynalılar ilk savunma hattını bile geçemedi. İlk hattın arkasında ikinci, üçüncü ve dördüncünün olduğunu anlamalısınız. Ukrayna ordusu hala ilk hattın önündeki bölgede bulunuyor. Zaten her şeyi kaybettiler. Ukrayna için her şey bitti” diye ekledi.