Eski ABD’li istihbarat subayı Ritter: Rus ordusunu dünyanın en iyi subayları komuta ediyor

Eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, The Jimmy Dore Show programında yaptığı açıklamada, “Rus ordusu dünyanın en iyi subayları tarafından yönetiliyor. (Rus ordusunun Zaporojye cephesindeki birliklerine komuta eden) Korgeneral Romançuk, tüm ABD’li generallerden daha üstün. Diğer Rus generaller de öyle. İyi hazırlıklılar. Ordu mükemmel silahlara, muazzam yönetime ve motivasyona sahip. Ukraynalıların savaş alanında Rusya’yı yenmek için hiçbir şansı yok” ifadesini kullandı.Rus ordusunun, akıllı yönetim sayesinde en güçlü savunma hattını oluşturmayı söyleyen kaydeden Ritter, Ukrayna ordusunun bu savunmayı geçmekte başarısız olduğunu ve çok sayıda askerini kaybettiğini kaydetti.Eski ABD’li istihbaratçı, “Ukraynalılar ilk savunma hattını bile geçemedi. İlk hattın arkasında ikinci, üçüncü ve dördüncünün olduğunu anlamalısınız. Ukrayna ordusu hala ilk hattın önündeki bölgede bulunuyor. Zaten her şeyi kaybettiler. Ukrayna için her şey bitti” diye ekledi.

