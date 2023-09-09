https://sputniknews.com.tr/20230909/abd-eski-istihbarat-subayi-ritter-batiya-gore-rusyanin-ukraynadaki-zaferi-kacinilmaz-1075341853.html
ABD eski istihbarat subayı Ritter: Batı’ya göre Rusya’nın Ukrayna’daki zaferi kaçınılmaz
ABD eski istihbarat subayı Ritter: Batı’ya göre Rusya’nın Ukrayna’daki zaferi kaçınılmaz
ABD eski istihbarat subayı Scott Ritter, Batı ülkelerinin şimdi Rusya’nın Ukrayna’daki zaferinin sonuçlarını en aza indirmek için çabaladığını belirtti. 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T17:55+0300
2023-09-09T17:55+0300
2023-09-09T17:55+0300
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Ritter, Sputnik’e açıklamasında, “Batı’da yeni bir gerçeklik oluştu, çünkü herkes Ukrayna’da hedeflerine ve amaçlarına ulaşamayacaklarını fark etti. Şimdi, kaçınılmaz bir yenilginin sonuçlarını nasıl hafifletecekleri konusunda bir ikilemle karşı karşıyalar” yorumunda bulundu.Çatışma hemen şimdi durdurulursa, Ukrayna’nın sınırlarının nasıl olacağını kabaca hayal edilebileceğini dile getiren uzman, aksi takdirde, bu ülkenin mevcut sınırları içinde varlığını sürdürmesi meselesinin havada kalacağını kaydetti.NATO’nun, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunu hazırlarken Rusya’yı küçümsediğini belirten Ritter, ittifakın Rusya'yı zayıf olarak gördüğünü, ancak iyi organize edilmiş savunma, disiplin ve Rus askerlerinin özverisinin NATO’nun havasını söndürdüğünü vurguladı.Ritter, “Ruslar beklenmedik bir şekilde başarılı çıktı ve bu durum NATO’nun planını bozdu” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230909/zelenskiy-batili-partnerlerden-daha-fazla-gepard-alacagiz-1075340412.html
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ABD eski istihbarat subayı Ritter: Batı’ya göre Rusya’nın Ukrayna’daki zaferi kaçınılmaz
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ABD eski istihbarat subayı Scott Ritter, Batı ülkelerinin şimdi Rusya’nın Ukrayna’daki zaferinin sonuçlarını en aza indirmek için çabaladığını belirtti.
Ritter, Sputnik’e açıklamasında, “Batı’da yeni bir gerçeklik oluştu, çünkü herkes Ukrayna’da hedeflerine ve amaçlarına ulaşamayacaklarını fark etti. Şimdi, kaçınılmaz bir yenilginin sonuçlarını nasıl hafifletecekleri konusunda bir ikilemle karşı karşıyalar” yorumunda bulundu.
Çatışma hemen şimdi durdurulursa, Ukrayna’nın sınırlarının nasıl olacağını kabaca hayal edilebileceğini dile getiren uzman, aksi takdirde, bu ülkenin mevcut sınırları içinde varlığını sürdürmesi meselesinin havada kalacağını kaydetti.
NATO’nun, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunu hazırlarken Rusya’yı küçümsediğini belirten Ritter, ittifakın Rusya'yı zayıf olarak gördüğünü, ancak iyi organize edilmiş savunma, disiplin ve Rus askerlerinin özverisinin NATO’nun havasını söndürdüğünü vurguladı.
Ritter, “Ruslar beklenmedik bir şekilde başarılı çıktı ve bu durum NATO’nun planını bozdu” diye ekledi.