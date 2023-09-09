https://sputniknews.com.tr/20230909/zelenskiy-batili-partnerlerden-daha-fazla-gepard-alacagiz-1075340412.html

Zelenskiy: Batılı partnerlerden daha fazla Gepard alacağız

Zelenskiy: Batılı partnerlerden daha fazla Gepard alacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkedeki enerji tesislerini koruma amacıyla Batı partnerlerinden daha fazla Gepard mobil uçaksavar topu alacaklarını... 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T17:16+0300

2023-09-09T17:16+0300

2023-09-09T17:17+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

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gepard

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sergey lavrov

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Ukrayna lideri Zelenskiy, Telegram hesabında paylaştığı video mesajında, “Yeni bir anlaşma var. Ukrayna, enerji sistemimizi korumak için daha fazla Gepard alacak. Hava savunma sistemlerinin teslimatını ve tesislerimizin fiziksel korumasını artırmak için tüm güçleri harekete geçireceğiz” ifadesini kullandı.Rusya, Ukrayna’ya silah tedariki nedeniyle NATO ülkelerine bir nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için yasal bir hedef haline geleceğini belirtmişti. NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah tedarik ederek “ateşle oynadıkları” ve bunun Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başarısına katkıda bulunmayacağı ve olumsuz etkisi olacağı kaydedilmişti. Lavrov ayrıca ABD ve NATO’nun Ukrayna’daki çatışmada doğrudan yer aldığını, sadece silah tedarik etmekle kalmayıp, aynı zamanda “İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde” personel yetiştirdiklerini açıklamıştı.Gepard hava savunma sistemiAlman Leopard 1 tankın paletli zırhlı şasesine dayanan mobil bir hava savunma sistemi olan Gepard, birçok ülkenin hizmetinde bulunuyor. Gepard, 2 adet Oerlikon Contraves 35 mm KDA topuyla donanmış bir Leopard 1 tank paletli şasisinin gövdesine monte edilmiş bir taretle donatılıyor.

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vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna, uçaksavar, uçaksavar füze, gepard, nato, sergey lavrov