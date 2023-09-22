https://sputniknews.com.tr/20230922/borrellden-bir-gaf-daha-abyi-yirticilarin-dunyasindaki-otcul-bir-hayvan-olarak-tanimladi--1075687827.html

Borrell'den bir gaf daha: AB'yi yırtıcıların dünyasındaki otçul bir hayvan olarak tanımladı

Borrell'den bir gaf daha: AB'yi yırtıcıların dünyasındaki otçul bir hayvan olarak tanımladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, güç dünyasında Avrupa Birliği'ni 'yırtıcı hayvanların dünyasındaki bir... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T23:37+0300

2023-09-22T23:37+0300

2023-09-22T23:37+0300

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Joseph Borrell, İngiliz medya kuruluşu The Guardian'a verdiği bir mülakatta, Avrupa Birliği'ni Ukrayna'daki çatışma nedeniyle 'uykusundan uyanmak zorunda kalan, yırtıcı hayvanlar ve güç politikaları dünyasındaki otçul bir hayvan olarak tanımladı. Borrell, konuşmasının devamında, "Bu bir güç politikası dünyası, ancak yine de ticaret ve hukukun üstünlüğünü teşvik ederek dünyayı etkileyebileceğimizi hatırlıyoruz. Hâlâ hukukun üstünlüğünü savunmak zorundayız ama aynı zamanda farklı muamele görmesi gereken bazı liderler olduğunun da farkına varmalıyız" dedi.Bununla birlikte, Ukrayna'daki çatışmanın savunma harcamaları konusunda AB'yi nasıl etkilediğini değerlendiren Borrell, Avrupa ülkelerinin "ABD'nin nükleer şemsiyesi altında yaşadıkları bir siestadan sonra uyanmak zorunda kaldıklarını" söyledi.Borrell, son zamanlarda kamuoyuna yaptığı açıklamalarla Avrupa Birliği içinde bile eleştirilere maruz kalmıştı. Aralık ayı başında Avrupa Parlamentosu'nun Dış Müdahalelerle Mücadele Komitesi'nin bir toplantısında Borrell, Rusya'ya destek gösterilerine katılan Afrikalıların samimiyetinin 'şüpheli' olduğunu söyleyerek, Moskova'nın tutumunu destekleyen Afrikalılar için "Donbass'ın nerede olduğunu ya da Başkan Vladimir Putin'in kim olduğunu bilmiyorlar." dedi. Borrell geçmişte de bu tarz ırkçı benzetmelere başvurmuştu Borrell, geçen yıl da AB diplomatlarını yetiştirmek için oluşturulan Diplomasi Akademisi’nin açılışında, “Avrupa bir bahçedir. Biz bir bahçe kurduk. Her şey işliyor. İnsanlığın inşa edebileceği, siyasi özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyumun en iyi birleşimidir. Dünyanın geri kalanı ise tam olarak bir bahçe değil. Dünyanın geri kalanının çoğu bir ormandır ve orman bahçeyi istila edebilir" ifadelerini kullanmıştı. Borrell'in sözleri birçok siyasetçi tarafından "Irkçı, sömürgeci, barbarca" gibi sözlerle eleştirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221019/bahce-orman-benzetmesiyle-irkcilik-elestirileri-alan-borrell-cark-etti-ozur-diliyorum-1062475424.html

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