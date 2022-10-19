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https://sputniknews.com.tr/20221019/ab-yuksek-temsilcisi-borrellin-avrupayi-bahce-disini-ormana-benzetmesi-nedeniyle-elestiriliyor-1062496590.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in Avrupa'yı 'bahçe' dışını 'ormana' benzetmesi nedeniyle eleştiriliyor
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in Avrupa'yı 'bahçe' dışını 'ormana' benzetmesi nedeniyle eleştiriliyor
Avrupalı bazı siyasetçiler, Avrupa'yı "bahçeye", dünyanın geri kalan birçok yerini ise "ormana" benzeten AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T18:16+0300
2022-10-19T18:16+0300
dünya
josep borrell
ab
beyaz ırkçılığı
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Avrupalı siyasetçilerin eleştirileri, Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu sırasındaki oturumlara yansıdı.Genel Kurul'da konuşma yapan AP milletvekillerinden Marc Botenga, bahçenin medeni insanların, ormanın ise vahşi hayvanların yaşadığı yerler olduğunu belirterek "Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da birçok insan Avrupalı sömürgeciliğin medeniyet adına kendilerine nasıl vahşi hayvanlar gibi davrandıklarını çok iyi hatırlıyor." dedi.Bu insanların köleleştirildiğini, işkence gördüğünü hatta "hayvanat bahçesindeki gibi" sergilendiğini dile getiren Belçikalı milletvekili Botenga, AB'nin en üst düzey diplomatının bu tür benzetmesinin "Avrupa'nın hala yeni sömürgecilik tarafından yönetildiği" mesajı verdiğini ifade etti.Bir başka AP milletvekili Hannah Neumann ise Borrell'in kullandığı dilin sömürgeci Avrupa'nın kullandığı ve "beyaz adamın geri kalmışları eğitme ve medenileştirme" imajına atıf yaptığını söyledi.Alman milletvekili Neumann, "Borrell'in bunları ırkçılık veya sömürgecilik anlamında söylediğini düşünmüyorum. Ancak sorun kullandığı güçlü sömürgeci terminoloji. Bu yüzden hata yaptığını düşünüyorsa özür dilemeli." ifadelerini kullandı.Borrell'in ifadeleri uluslararası basında da geniş yer buldu. Birçok medya kuruluşu haberlerinde Borrell'in ifadelerinin tepki çektiğine dair değerlendirmeler yaptı.İstifası için imza kampanyasıÖte yandan Borrell'in istifası için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya eski Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Varufakis'in kurduğu siyasi hareket öncülük ediyor.Varufakis'in kurucuları arasında yer aldığı ve Avrupa genelinde faaliyet gösteren DiEM 25 adlı siyasi hareketin açıklamasında, Borrell'in benzetmesinin kabul edilemez olduğu, dünya genelinde milyarlarca insanı aşağıladığı, Avrupa'nın sömürgeci mirasının sonucu olduğu belirtildi.Açıklamada, Borrell'in temsil ettiği kuruma yakışmadığı ifade edilerek AB Yüksek Temsilcisinin istifa etmesi talebiyle açılan imza kampanyasına destek istendi.Eleştirilen ırkçı ifadelerAB'nin yeni diplomatlarını yetiştirmek için 13 Ekim'de oluşturulan Diplomasi Akademisinin açılışında konuşan Borrell, "Avrupa bir bahçedir. Biz bir bahçe kurduk. Her şey işliyor. İnsanlığın inşa edebileceği, siyasi özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyumun en iyi birleşimidir. Dünyanın geri kalanı ise tam olarak bir bahçe değil. Dünyanın geri kalanının çoğu bir orman ve orman bahçeyi istila edebilir." ifadelerini kullanmıştı.Bunun üzerine sosyal medyada pek çok kullanıcı, Avrupa'nın refahının sömürgecilikten geldiğini, Borrell'in ifadelerinin "ırkçı, sömürgeci, barbarca" mantığını ortaya koyduğunu vurgulayan paylaşımlar yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221019/bahce-orman-benzetmesiyle-irkcilik-elestirileri-alan-borrell-cark-etti-ozur-diliyorum-1062475424.html
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josep borrell, ab, beyaz ırkçılığı
josep borrell, ab, beyaz ırkçılığı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in Avrupa'yı 'bahçe' dışını 'ormana' benzetmesi nedeniyle eleştiriliyor

18:16 19.10.2022
© REUTERS / John ThysJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© REUTERS / John Thys
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Avrupalı bazı siyasetçiler, Avrupa'yı "bahçeye", dünyanın geri kalan birçok yerini ise "ormana" benzeten AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i, ırkçılık yapmak ve sömürgeci dil kullanmakla eleştirdi.
Avrupalı siyasetçilerin eleştirileri, Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu sırasındaki oturumlara yansıdı.
Genel Kurul'da konuşma yapan AP milletvekillerinden Marc Botenga, bahçenin medeni insanların, ormanın ise vahşi hayvanların yaşadığı yerler olduğunu belirterek "Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da birçok insan Avrupalı sömürgeciliğin medeniyet adına kendilerine nasıl vahşi hayvanlar gibi davrandıklarını çok iyi hatırlıyor." dedi.
Josep Borrell, Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
DÜNYA
'Bahçe-orman' benzetmesiyle ırkçılık eleştirileri alan Borrell çark etti: Özür diliyorum
10:50
Bu insanların köleleştirildiğini, işkence gördüğünü hatta "hayvanat bahçesindeki gibi" sergilendiğini dile getiren Belçikalı milletvekili Botenga, AB'nin en üst düzey diplomatının bu tür benzetmesinin "Avrupa'nın hala yeni sömürgecilik tarafından yönetildiği" mesajı verdiğini ifade etti.
Bir başka AP milletvekili Hannah Neumann ise Borrell'in kullandığı dilin sömürgeci Avrupa'nın kullandığı ve "beyaz adamın geri kalmışları eğitme ve medenileştirme" imajına atıf yaptığını söyledi.
Alman milletvekili Neumann, "Borrell'in bunları ırkçılık veya sömürgecilik anlamında söylediğini düşünmüyorum. Ancak sorun kullandığı güçlü sömürgeci terminoloji. Bu yüzden hata yaptığını düşünüyorsa özür dilemeli." ifadelerini kullandı.
Borrell'in ifadeleri uluslararası basında da geniş yer buldu. Birçok medya kuruluşu haberlerinde Borrell'in ifadelerinin tepki çektiğine dair değerlendirmeler yaptı.

İstifası için imza kampanyası

Öte yandan Borrell'in istifası için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya eski Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Varufakis'in kurduğu siyasi hareket öncülük ediyor.
Varufakis'in kurucuları arasında yer aldığı ve Avrupa genelinde faaliyet gösteren DiEM 25 adlı siyasi hareketin açıklamasında, Borrell'in benzetmesinin kabul edilemez olduğu, dünya genelinde milyarlarca insanı aşağıladığı, Avrupa'nın sömürgeci mirasının sonucu olduğu belirtildi.
Açıklamada, Borrell'in temsil ettiği kuruma yakışmadığı ifade edilerek AB Yüksek Temsilcisinin istifa etmesi talebiyle açılan imza kampanyasına destek istendi.

Eleştirilen ırkçı ifadeler

AB'nin yeni diplomatlarını yetiştirmek için 13 Ekim'de oluşturulan Diplomasi Akademisinin açılışında konuşan Borrell, "Avrupa bir bahçedir. Biz bir bahçe kurduk. Her şey işliyor. İnsanlığın inşa edebileceği, siyasi özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyumun en iyi birleşimidir. Dünyanın geri kalanı ise tam olarak bir bahçe değil. Dünyanın geri kalanının çoğu bir orman ve orman bahçeyi istila edebilir." ifadelerini kullanmıştı.
Bunun üzerine sosyal medyada pek çok kullanıcı, Avrupa'nın refahının sömürgecilikten geldiğini, Borrell'in ifadelerinin "ırkçı, sömürgeci, barbarca" mantığını ortaya koyduğunu vurgulayan paylaşımlar yapmıştı.
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