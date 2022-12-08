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https://sputniknews.com.tr/20221208/borrell-rusyayi-destekleyen-afrikalilarin-samimiyetine-inanmiyorum-1064358438.html
Borrell: Rusya'yı destekleyen Afrikalıların samimiyetine inanmıyorum
Borrell: Rusya'yı destekleyen Afrikalıların samimiyetine inanmıyorum
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya'yı destekleyen Afrikalıların Putin'in kim olduğunu ve Donbass'ın nerede olduğunu bilmediğini iddia atti. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T21:53+0300
2022-12-08T21:53+0300
dünya
josep borrell
avrupa birliği
ab
afrika
rusya
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Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’nin toplantısında konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'yı destekleyen gösterilere katılan Afrikalıların samimiyetine inanmadığını söyledi.Borrell, Rusya’yı destekleyen Afrikalıların Donbass'ın nerede olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kim olduğunu bilmediklerinden emin olduğunu belirterek, “Rusya suçu başkasına atıyor, gerçekleri çarpıtıyor ve dünyanın belli bölgelerinde muhataplar buluyor. Örneğin, televizyon kanallarının gösterdiği Bamako (Mali'nin başkenti) sokaklarındaki gösterilere katılan ve ‘Putin, Donbass'ı kurtardın, şimdi de bizi kurtaracaksın!’ pankartı açan gençlerden bahsediyorum. Bu şok edici! Bu insanların Donbass'ın nerede olduğunu bilmediklerini, hatta Putin'in kim olduğunu bile bilmediklerini varsaymak mümkün” dedi.Bu tür örnekler için çok uzağa gitmeye gerek olmadığını vurgulayan Borrell, “Bunu bazı AB aday ülkelerinde de görüyoruz. Bamako'ya gitmeye gerek yok, sadece Balkanlar'a gidin ve orada şunu göreceksiniz: "Teşekkürler! Doğum gününüz kutlu olsun Bay Putin” ifadelerini kullandı.Borrell’in sözlerine tepki gösteren Avrupa Parlamentosu Üyesi Özlem Demirel, AB Yüksek Temsilcisi’nin tutumunun ‘kibirli’ olduğunu belirterek, “Doğrusunu söylemek gerekirse, bunlar pek saygılı ifadeler değil. Bu kibirli tonun yanı sıra Afrika'ya saygı eksikliğinin de sonuçları var. Bu nedenle, Afrikalılar hayal kırıklığına uğrayıp kızgınlıklarından yüzlerini Rusya'ya çevirdiklerine şaşırmamak gerekir” diyerek, daha önce Avrupalıların Mali halkına onları Fransa’nın kurtaracağını söylediklerini anımsattı.Borrell ayrıca, Avrupa diplomatik servisinin ‘Rus propagandası’ ile savaşmak için yeterli kaynağa sahip olmadığından yakındı.
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josep borrell, avrupa birliği, ab, afrika, rusya
josep borrell, avrupa birliği, ab, afrika, rusya

Borrell: Rusya'yı destekleyen Afrikalıların samimiyetine inanmıyorum

21:53 08.12.2022
© REUTERS / Olivier DoulieryJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© REUTERS / Olivier Douliery
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya'yı destekleyen Afrikalıların Putin'in kim olduğunu ve Donbass'ın nerede olduğunu bilmediğini iddia atti.
Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’nin toplantısında konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'yı destekleyen gösterilere katılan Afrikalıların samimiyetine inanmadığını söyledi.
Borrell, Rusya’yı destekleyen Afrikalıların Donbass'ın nerede olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kim olduğunu bilmediklerinden emin olduğunu belirterek, “Rusya suçu başkasına atıyor, gerçekleri çarpıtıyor ve dünyanın belli bölgelerinde muhataplar buluyor. Örneğin, televizyon kanallarının gösterdiği Bamako (Mali'nin başkenti) sokaklarındaki gösterilere katılan ve ‘Putin, Donbass'ı kurtardın, şimdi de bizi kurtaracaksın!’ pankartı açan gençlerden bahsediyorum. Bu şok edici! Bu insanların Donbass'ın nerede olduğunu bilmediklerini, hatta Putin'in kim olduğunu bile bilmediklerini varsaymak mümkün” dedi.
Bu tür örnekler için çok uzağa gitmeye gerek olmadığını vurgulayan Borrell, “Bunu bazı AB aday ülkelerinde de görüyoruz. Bamako'ya gitmeye gerek yok, sadece Balkanlar'a gidin ve orada şunu göreceksiniz: "Teşekkürler! Doğum gününüz kutlu olsun Bay Putin” ifadelerini kullandı.
Borrell’in sözlerine tepki gösteren Avrupa Parlamentosu Üyesi Özlem Demirel, AB Yüksek Temsilcisi’nin tutumunun ‘kibirli’ olduğunu belirterek, “Doğrusunu söylemek gerekirse, bunlar pek saygılı ifadeler değil. Bu kibirli tonun yanı sıra Afrika'ya saygı eksikliğinin de sonuçları var. Bu nedenle, Afrikalılar hayal kırıklığına uğrayıp kızgınlıklarından yüzlerini Rusya'ya çevirdiklerine şaşırmamak gerekir” diyerek, daha önce Avrupalıların Mali halkına onları Fransa’nın kurtaracağını söylediklerini anımsattı.
Borrell ayrıca, Avrupa diplomatik servisinin ‘Rus propagandası’ ile savaşmak için yeterli kaynağa sahip olmadığından yakındı.
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