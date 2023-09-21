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https://sputniknews.com.tr/20230921/sezen-aksudan-ataturke-hakaretten-tutuklanan-lise-ogrencisine-tavsiye-1075645049.html
Sezen Aksu’dan 'Atatürk’e hakaretten' tutuklanan lise öğrencisine tavsiye
Sezen Aksu’dan 'Atatürk’e hakaretten' tutuklanan lise öğrencisine tavsiye
Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki lisesi öğrencisine, sanatçı Sezen Aksu'dan... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T10:16+0300
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yaşam
sezen aksu
atatürk
çocuk
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İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına müstehcen hareketler sergileyen lise öğrencisinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.’nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi. Sanatçı Sezen Aksu'dan 'Atatürk'e hakaretten' tutuklanan lise öğrencisine tavsiye niteliğinde bir yazı geldi. Aksu şunları kaydetti:Ah çocuk… Bu davranışının seni ne kadar küçük düşürdüğünü anlayabilseydin keşke…"Bu yaptığınla Atatürk değerinden kaybeder zannedecek kadar meraksızlığa, bilgisizliğe mahkum edildiğin için, sadece mahallenin alkışlarına talipsin. Bugün kendine bir iyilik yap, “Benim bugüne kadar hiç kendi fikrim oldu mu?” sorusunu bir sor. Bugüne kadar merak etmediklerini bir kereliğine de olsa merak et. Kendini hiç farketmediğin için; yasaklarla, günahlarla sana anlatılanlara itiraz edemediğin; enerjisi, özdeğeri içine kapatılmış, dış dünyayla bütün algı şansları elinden alınmış bir çocuk olduğun için, bu edebiyatsız, bilimsiz ama zahmetsiz hayatın konforuna teslim olmuşsundur belki. Bir düşün, kendini nerelerde yetersiz, değersiz hissettiğini ama kendine dürüst ol. Gir arama motorlarına, merak ettiğin bir konuda mesela kimlik meselesiyle ilgili -ki insanın en önemli değeri- bütün kaynakları oku, bunları size kimlerin yaptığını, neden yaptıklarını öğrenmek zorundasın, hakikatle gerçekten ilgileniyorsan elbette. Belki seni bu kadar düşmanlaştıran nedeni keşfedersin… Bunun sonucunda zihninde oluşan fikir senindir. Böyle taşkın, ölçüsüz, ilkel tepkiler, senin kimliğini ilk insan kategorisinden hallice yapar. Bu da ömür boyu değer duygusundan, saygıdan açlığa mahkumiyet yani kimliksizleşmektir.Bu o kadar ağır bir şeydir ki insanı canavara dönüştürür. Atatürk’e hiçbir şey olmaz çocuk! O saygıyı hakketmek istiyorsan düşünmek zorundasın. Bu arada terbiye iyi bir şeydir; senin de herkesin de hayatını güzelleştirir. Öğrenmek iyi bir şeydir, cevherini ortaya çıkarır."
https://sputniknews.com.tr/20230920/ataturkun-fotografina-uygunsuz-hareketler-yapan-sahis-tutuklandi--1075635650.html
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sezen aksu, atatürk, çocuk
sezen aksu, atatürk, çocuk

Sezen Aksu’dan 'Atatürk’e hakaretten' tutuklanan lise öğrencisine tavsiye

10:16 21.09.2023
© DHASezen Aksu
Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© DHA
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Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki lisesi öğrencisine, sanatçı Sezen Aksu'dan 'tavsiye yazısı' geldi.
İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına müstehcen hareketler sergileyen lise öğrencisinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.’nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.
Sanatçı Sezen Aksu'dan 'Atatürk'e hakaretten' tutuklanan lise öğrencisine tavsiye niteliğinde bir yazı geldi. Aksu şunları kaydetti:
Ah çocuk… Bu davranışının seni ne kadar küçük düşürdüğünü anlayabilseydin keşke…
"Bu yaptığınla Atatürk değerinden kaybeder zannedecek kadar meraksızlığa, bilgisizliğe mahkum edildiğin için, sadece mahallenin alkışlarına talipsin. Bugün kendine bir iyilik yap, “Benim bugüne kadar hiç kendi fikrim oldu mu?” sorusunu bir sor. Bugüne kadar merak etmediklerini bir kereliğine de olsa merak et. Kendini hiç farketmediğin için; yasaklarla, günahlarla sana anlatılanlara itiraz edemediğin; enerjisi, özdeğeri içine kapatılmış, dış dünyayla bütün algı şansları elinden alınmış bir çocuk olduğun için, bu edebiyatsız, bilimsiz ama zahmetsiz hayatın konforuna teslim olmuşsundur belki. Bir düşün, kendini nerelerde yetersiz, değersiz hissettiğini ama kendine dürüst ol. Gir arama motorlarına, merak ettiğin bir konuda mesela kimlik meselesiyle ilgili -ki insanın en önemli değeri- bütün kaynakları oku, bunları size kimlerin yaptığını, neden yaptıklarını öğrenmek zorundasın, hakikatle gerçekten ilgileniyorsan elbette. Belki seni bu kadar düşmanlaştıran nedeni keşfedersin… Bunun sonucunda zihninde oluşan fikir senindir. Böyle taşkın, ölçüsüz, ilkel tepkiler, senin kimliğini ilk insan kategorisinden hallice yapar. Bu da ömür boyu değer duygusundan, saygıdan açlığa mahkumiyet yani kimliksizleşmektir.
Bu o kadar ağır bir şeydir ki insanı canavara dönüştürür. Atatürk’e hiçbir şey olmaz çocuk! O saygıyı hakketmek istiyorsan düşünmek zorundasın. Bu arada terbiye iyi bir şeydir; senin de herkesin de hayatını güzelleştirir. Öğrenmek iyi bir şeydir, cevherini ortaya çıkarır."
Sosyal medyada Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
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Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Dün, 21:33
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