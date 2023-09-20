https://sputniknews.com.tr/20230920/ataturkun-fotografina-uygunsuz-hareketler-yapan-sahis-tutuklandi--1075635650.html

Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı. 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T21:33+0300

2023-09-20T21:33+0300

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türkiye

atatürk

hakaret

sosyal medya

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Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan bir gencin videosu sosyal medyada tepki çekti. Videoda yer alan lise öğrencisi 17 yaşındaki şüpheli A.E.S., İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. A.E.S., sevk edildiği adli makamlarca 'halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20230920/bakan-yerlikaya-acikladi-ataturke-hakaret-eden-kuveytli-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunuldu-1075627358.html

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