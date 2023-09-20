https://sputniknews.com.tr/20230920/ataturkun-fotografina-uygunsuz-hareketler-yapan-sahis-tutuklandi--1075635650.html
Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Sosyal medyada Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T21:33+0300
2023-09-20T21:33+0300
2023-09-20T21:38+0300
türkiye
atatürk
hakaret
sosyal medya
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Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan bir gencin videosu sosyal medyada tepki çekti. Videoda yer alan lise öğrencisi 17 yaşındaki şüpheli A.E.S., İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. A.E.S., sevk edildiği adli makamlarca 'halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230920/bakan-yerlikaya-acikladi-ataturke-hakaret-eden-kuveytli-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunuldu-1075627358.html
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atatürk, hakaret, sosyal medya
atatürk, hakaret, sosyal medya
Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
21:33 20.09.2023 (güncellendi: 21:38 20.09.2023) Abone ol
Sosyal medyada Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan bir gencin videosu sosyal medyada tepki çekti. Videoda yer alan lise öğrencisi 17 yaşındaki şüpheli A.E.S., İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
A.E.S., sevk edildiği adli makamlarca 'halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklandı.