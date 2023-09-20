https://sputniknews.com.tr/20230920/bakan-yerlikaya-acikladi-ataturke-hakaret-eden-kuveytli-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunuldu-1075627358.html

Bakan Yerlikaya açıkladı: Atatürk'e hakaret eden Kuveytli hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Bakan Yerlikaya açıkladı: Atatürk'e hakaret eden Kuveytli hakkında suç duyurusunda bulunuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Atatürk'e alenen hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarının sahibi olduğu belirlenen... 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T16:54+0300

2023-09-20T16:54+0300

2023-09-20T17:00+0300

ali yerlikaya

mustafa kemal atatürk

kuveyt

yabancı uyruklu

hakaret

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075248896_0:0:2968:1671_1920x0_80_0_0_4f4a2c2897ed37f29af17f6131804e71.jpg

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığ'ının koordinesinde, İstihbarat Başkanlığının desteğiyle, 'Abdulaziz Ramih' adını kullanan sözde yazarın Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığının belirlendiğini kaydetti.Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

kuveyt

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuveytli abdülaziz alhajri kimdir, atatürke hakaret eden kuveytli kim, atatürke hakaret eden kuveytli hakkında suç duyurusu, atatürke hakaret kuveytli