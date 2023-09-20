https://sputniknews.com.tr/20230920/bakan-yerlikaya-acikladi-ataturke-hakaret-eden-kuveytli-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunuldu-1075627358.html
Bakan Yerlikaya açıkladı: Atatürk'e hakaret eden Kuveytli hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Bakan Yerlikaya açıkladı: Atatürk'e hakaret eden Kuveytli hakkında suç duyurusunda bulunuldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Atatürk'e alenen hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarının sahibi olduğu belirlenen... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T16:54+0300
2023-09-20T16:54+0300
2023-09-20T17:00+0300
ali yerlikaya
mustafa kemal atatürk
kuveyt
yabancı uyruklu
hakaret
türkiye
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığ'ının koordinesinde, İstihbarat Başkanlığının desteğiyle, 'Abdulaziz Ramih' adını kullanan sözde yazarın Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığının belirlendiğini kaydetti.Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
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kuveytli abdülaziz alhajri kimdir, atatürke hakaret eden kuveytli kim, atatürke hakaret eden kuveytli hakkında suç duyurusu, atatürke hakaret kuveytli
kuveytli abdülaziz alhajri kimdir, atatürke hakaret eden kuveytli kim, atatürke hakaret eden kuveytli hakkında suç duyurusu, atatürke hakaret kuveytli
Bakan Yerlikaya açıkladı: Atatürk'e hakaret eden Kuveytli hakkında suç duyurusunda bulunuldu
16:54 20.09.2023 (güncellendi: 17:00 20.09.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Atatürk'e alenen hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarının sahibi olduğu belirlenen Kuveytli Abdülaziz E. Alhajri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığ'ının koordinesinde, İstihbarat Başkanlığının desteğiyle, 'Abdulaziz Ramih' adını kullanan sözde yazarın Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığının belirlendiğini kaydetti.
Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Şahsın, Atatürk'e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S'ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir. Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmektedir."