https://sputniknews.com.tr/20230921/ankarada-ucretsiz-tasima-tartismasi-ozel-halk-otobusleri-uygulamaya-basladi-1075648998.html
Ankara'da ücretsiz taşıma tartışması: Özel halk otobüsleri uygulamaya başladı
Ankara'da ücretsiz taşıma tartışması: Özel halk otobüsleri uygulamaya başladı
Ankara'da özel halk otobüsü şoförleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından gelir desteğinin devamı için sunulan önergenin reddedilmesi sebebiyle... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T12:22+0300
2023-09-21T12:22+0300
2023-09-21T12:22+0300
türkiye
ankara
toplu taşıma
65 yaş üstü
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Ankara'da özel halk otobüsü şoförlerine göre bu karar, 95 gündür gelir desteği olmadan ücretsiz taşımacılık hizmeti vermeleri ve artan giderlerini karşılayamamaları nedeniyle alındı.Özel halk otobüsleri, gazi ve şehit yakınlarıyla basın mensupları harici 22 grubu kapsayan ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini kabul etmemeye başladı.Tam kartla ve nakit ödeme istendiKararın ardından şoförler 65 yaş üstü bireylerin de arasında bulunduğu bazı ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini tam kart kullanmaları ya da nakit ödeme yapmalarını istedi.Özel halk otobüsü şoförü Ali Tuncay, bundan sonra polis, basın, zabıta, şehit yakınları dışındakileri ücretsiz taşımayacaklarını belirtti.Halk otobüsüne bindiğinde ücret ödemesi gerektiği söylenen 70 yaşındaki Yakup Yücel ise "Bize yazıktır. İki günümüz kaldı, o günlerde de eziyet ediliyor. Tekrar ücretsiz olmasını istiyoruz" dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımayan özel halk otobüslerinin trafikten men edileceğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230921/mansur-yavas-acikladi-65-yas-ustu-ucretsiz-toplu-tasima-karari-1075643348.html
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ankara, toplu taşıma, 65 yaş üstü
ankara, toplu taşıma, 65 yaş üstü
Ankara'da ücretsiz taşıma tartışması: Özel halk otobüsleri uygulamaya başladı
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Ankara'da özel halk otobüsü şoförleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından gelir desteğinin devamı için sunulan önergenin reddedilmesi sebebiyle şehit-gazi yakınları ve basın mensupları dışındaki 22 grubu kapsayan ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini taşımama kararını uygulamaya başladı.
Ankara'da özel halk otobüsü şoförlerine göre bu karar, 95 gündür gelir desteği olmadan ücretsiz taşımacılık hizmeti vermeleri ve artan giderlerini karşılayamamaları nedeniyle alındı.
Özel halk otobüsleri, gazi ve şehit yakınlarıyla basın mensupları harici 22 grubu kapsayan ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini kabul etmemeye başladı.
Tam kartla ve nakit ödeme istendi
Kararın ardından şoförler 65 yaş üstü bireylerin de arasında bulunduğu bazı ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini tam kart kullanmaları ya da nakit ödeme yapmalarını istedi.
Özel halk otobüsü şoförü Ali Tuncay, bundan sonra polis, basın, zabıta, şehit yakınları dışındakileri ücretsiz taşımayacaklarını belirtti.
Halk otobüsüne bindiğinde ücret ödemesi gerektiği söylenen 70 yaşındaki Yakup Yücel ise "Bize yazıktır. İki günümüz kaldı, o günlerde de eziyet ediliyor. Tekrar ücretsiz olmasını istiyoruz" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımayan özel halk otobüslerinin trafikten men edileceğini duyurdu.