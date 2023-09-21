https://sputniknews.com.tr/20230921/mansur-yavas-acikladi-65-yas-ustu-ucretsiz-toplu-tasima-karari-1075643348.html

Mansur Yavaş açıkladı: 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kararı

Mansur Yavaş açıkladı: 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kararı

Özel Halk Otobüsleri Birliği, Ankara'da 65 yaş üstü dahil ücretsiz taşımayı sonlandırma kararı almıştı. Konuya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T08:49+0300

2023-09-21T08:49+0300

2023-09-21T09:06+0300

türkiye

ankara

tüm özel halk otobüsleri birliği

65 yaş üstü

toplu taşıma

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Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek Ankara'da 65 yaş üstü dahil ücretsiz taşımayı sonlandırıyor. Kararın bugün yürürlüğe girmesi beklenirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ücretsiz toplu taşımanın devam edeceğini bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, "Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.Yavaş açıklamasında şunları kaydetti:"Sevgili hemşehrilerim göreve geldiğimizden beri artan maliyetlere rağmen toplu ulaşım kullananlar Belediyemizce sübvanse edilerek ucuz taşımacılık yapmaktayız. Ego’nun artan maliyetler nedeniyle sadece 2023 Eylül ayına kadar olan zararı 3 milyar TL’ye yaklaşmaktadır. Ayrıca özel taşımacılık yapan halk otobüslerine de düzenli destek olunmaktadır. Meclisteki muhalefet üyeleri Belediye Kanunu’nun 62.maddesine aykırı olarak Ego’nun tümden iflasına yönelik önerge vermişler ve tarafımdan veto edilmiştir. Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır. Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir. Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyemize bildirilmesi halinde gereken yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://sputniknews.com.tr/20230920/ankarada-65-yas-ustu-ucretsiz-toplu-tasima-bitiyor-1075620017.html

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ankara, tüm özel halk otobüsleri birliği , 65 yaş üstü, toplu taşıma