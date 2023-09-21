Türkiye
Mansur Yavaş açıkladı: 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kararı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Uçaklar ne kadar güvenli?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Diyanet'ten 23 milyon liralık harcama
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
DEVRİMCİ HALK OZANI
Cenaze töreni 12 Eylül döneminin ilk büyük kitle gösterisiydi
15:38
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Ukrayna’nın başarısızlıkları devam ederken Zelenskiy’den marka yaptı’
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa’nın hıçkırığı Türkiye’nin umurunda değil’
18:42
3 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan: “Karabağ’daki terörle mücadele operasyonu başarılı ilerliyor”
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Konstantinovka'daki trajedi Ukrayna hatası sonucu yaşandı
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Erdoğan ve Netanyahu ilk kez yüz yüze görüştü
07:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gündemin öne çıkan köşe yazıları
10:30
37 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay Zeka ile ilgili her detay
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230921/mansur-yavas-acikladi-65-yas-ustu-ucretsiz-toplu-tasima-karari-1075643348.html
Mansur Yavaş açıkladı: 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kararı
Mansur Yavaş açıkladı: 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kararı
Özel Halk Otobüsleri Birliği, Ankara'da 65 yaş üstü dahil ücretsiz taşımayı sonlandırma kararı almıştı. Konuya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T08:49+0300
2023-09-21T09:06+0300
türkiye
ankara
tüm özel halk otobüsleri birliği
65 yaş üstü
toplu taşıma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/14/1075620112_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_95cca54c246443fbb5d4df09cbdf4506.jpg
Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek Ankara'da 65 yaş üstü dahil ücretsiz taşımayı sonlandırıyor. Kararın bugün yürürlüğe girmesi beklenirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ücretsiz toplu taşımanın devam edeceğini bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, "Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.Yavaş açıklamasında şunları kaydetti:"Sevgili hemşehrilerim göreve geldiğimizden beri artan maliyetlere rağmen toplu ulaşım kullananlar Belediyemizce sübvanse edilerek ucuz taşımacılık yapmaktayız. Ego’nun artan maliyetler nedeniyle sadece 2023 Eylül ayına kadar olan zararı 3 milyar TL’ye yaklaşmaktadır. Ayrıca özel taşımacılık yapan halk otobüslerine de düzenli destek olunmaktadır. Meclisteki muhalefet üyeleri Belediye Kanunu’nun 62.maddesine aykırı olarak Ego’nun tümden iflasına yönelik önerge vermişler ve tarafımdan veto edilmiştir. Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır. Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir. Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyemize bildirilmesi halinde gereken yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
https://sputniknews.com.tr/20230920/ankarada-65-yas-ustu-ucretsiz-toplu-tasima-bitiyor-1075620017.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/14/1075620112_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f0dd80d204247b53e036a2e3feae0d36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, tüm özel halk otobüsleri birliği , 65 yaş üstü, toplu taşıma
ankara, tüm özel halk otobüsleri birliği , 65 yaş üstü, toplu taşıma

Mansur Yavaş açıkladı: 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kararı

08:49 21.09.2023 (güncellendi: 09:06 21.09.2023)
© AAToplu taşıma
Toplu taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© AA
Abone olTelegram
Özel Halk Otobüsleri Birliği, Ankara'da 65 yaş üstü dahil ücretsiz taşımayı sonlandırma kararı almıştı. Konuya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan açıklama geldi. Yavaş, "Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyemize bildirilmesi halinde gereken yapılacaktır" dedi.
Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek Ankara'da 65 yaş üstü dahil ücretsiz taşımayı sonlandırıyor. Kararın bugün yürürlüğe girmesi beklenirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ücretsiz toplu taşımanın devam edeceğini bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, "Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
Yavaş açıklamasında şunları kaydetti:
"Sevgili hemşehrilerim göreve geldiğimizden beri artan maliyetlere rağmen toplu ulaşım kullananlar Belediyemizce sübvanse edilerek ucuz taşımacılık yapmaktayız. Ego’nun artan maliyetler nedeniyle sadece 2023 Eylül ayına kadar olan zararı 3 milyar TL’ye yaklaşmaktadır. Ayrıca özel taşımacılık yapan halk otobüslerine de düzenli destek olunmaktadır. Meclisteki muhalefet üyeleri Belediye Kanunu’nun 62.maddesine aykırı olarak Ego’nun tümden iflasına yönelik önerge vermişler ve tarafımdan veto edilmiştir. Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır. Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir. Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyemize bildirilmesi halinde gereken yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Toplu taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
TÜRKİYE
Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma bitiyor
Dün, 12:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала