https://sputniknews.com.tr/20230920/ankarada-65-yas-ustu-ucretsiz-toplu-tasima-bitiyor-1075620017.html
Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma bitiyor
Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma bitiyor
Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği, Ankara'da ücretsiz biniş kartı sahiplerini taşımama kararı aldı. Karar, perşembe günü (21 Eylül) yürürlüğe... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T12:56+0300
2023-09-20T12:56+0300
2023-09-20T12:56+0300
türkiye
65 yaş üstü
toplu taşıma
toplu ulaşım
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Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek Ankara'da 65 yaş üstü dahil ücretsiz taşımayı sonlandırıyor.NTV’nin haberine göre karar, perşembe günü yürürlüğe girecek. Halk otobüsü sahipleri ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında kendilerine verilen desteğin artırılmasını istiyor.15 Ekim'de tüm illerde karar verilecekTüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara dün, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinde, otobüsçülere gelir desteğinin devamı için sunulan önergenin reddedilmesi halinde Ankara'da şehit-gazi yakınları ve basın mensupları dışındaki 22 grubu kapsayan ücretsiz biniş kartı sahiplerini taşımama kararı aldıklarını bildirdi.Belediyelerin kendi araçlarının zararlarının bütçelerinden karşılandığını, özel halk otobüsçülerin zararlarının ise kendi ceplerinden çıktığını belirten Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği ile Ankara Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş da salgın, tarafları memnun edici bir düzenleme olmaması durumunda, 15 Ekim'de tüm illerde ücretsiz binişlerin kaldırılmasına karar vereceklerini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230824/65-yas-ustu-ucretsiz-ulasima-iliskin-ibbden-aciklama-1074900446.html
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65 yaş üstü, toplu taşıma, toplu ulaşım
65 yaş üstü, toplu taşıma, toplu ulaşım
Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma bitiyor
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Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği, Ankara'da ücretsiz biniş kartı sahiplerini taşımama kararı aldı. Karar, perşembe günü (21 Eylül) yürürlüğe girecek. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş, düzenleme olmaması durumunda, 15 Ekim'de tüm illerde ücretsiz binişlerin kaldırılmasına karar vereceklerini söyledi.
Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek Ankara'da 65 yaş üstü dahil ücretsiz taşımayı sonlandırıyor.
NTV’nin haberine göre karar, perşembe günü yürürlüğe girecek. Halk otobüsü sahipleri ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında kendilerine verilen desteğin artırılmasını istiyor.
15 Ekim'de tüm illerde karar verilecek
Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara dün, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinde, otobüsçülere gelir desteğinin devamı için sunulan önergenin reddedilmesi halinde Ankara'da şehit-gazi yakınları ve basın mensupları dışındaki 22 grubu kapsayan ücretsiz biniş kartı sahiplerini taşımama kararı aldıklarını bildirdi.
Belediyelerin kendi araçlarının zararlarının bütçelerinden karşılandığını, özel halk otobüsçülerin zararlarının ise kendi ceplerinden çıktığını belirten Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği ile Ankara Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş da salgın, tarafları memnun edici bir düzenleme olmaması durumunda, 15 Ekim'de tüm illerde ücretsiz binişlerin kaldırılmasına karar vereceklerini söyledi.