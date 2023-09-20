https://sputniknews.com.tr/20230920/ankarada-65-yas-ustu-ucretsiz-toplu-tasima-bitiyor-1075620017.html

Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma bitiyor

Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma bitiyor

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği, Ankara'da ücretsiz biniş kartı sahiplerini taşımama kararı aldı. Karar, perşembe günü (21 Eylül) yürürlüğe... 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T12:56+0300

2023-09-20T12:56+0300

2023-09-20T12:56+0300

türkiye

65 yaş üstü

toplu taşıma

toplu ulaşım

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Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek Ankara'da 65 yaş üstü dahil ücretsiz taşımayı sonlandırıyor.NTV’nin haberine göre karar, perşembe günü yürürlüğe girecek. Halk otobüsü sahipleri ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında kendilerine verilen desteğin artırılmasını istiyor.15 Ekim'de tüm illerde karar verilecekTüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara dün, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinde, otobüsçülere gelir desteğinin devamı için sunulan önergenin reddedilmesi halinde Ankara'da şehit-gazi yakınları ve basın mensupları dışındaki 22 grubu kapsayan ücretsiz biniş kartı sahiplerini taşımama kararı aldıklarını bildirdi.Belediyelerin kendi araçlarının zararlarının bütçelerinden karşılandığını, özel halk otobüsçülerin zararlarının ise kendi ceplerinden çıktığını belirten Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği ile Ankara Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş da salgın, tarafları memnun edici bir düzenleme olmaması durumunda, 15 Ekim'de tüm illerde ücretsiz binişlerin kaldırılmasına karar vereceklerini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230824/65-yas-ustu-ucretsiz-ulasima-iliskin-ibbden-aciklama-1074900446.html

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65 yaş üstü, toplu taşıma, toplu ulaşım