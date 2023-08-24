https://sputniknews.com.tr/20230824/65-yas-ustu-ucretsiz-ulasima-iliskin-ibbden-aciklama-1074900446.html

65 yaş üstü ücretsiz ulaşıma ilişkin İBB’den açıklama

65 yaş üstü ücretsiz ulaşıma ilişkin İBB’den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T12:47+0300

2023-08-24T12:47+0300

2023-08-24T12:51+0300

türkiye

65 yaş üstü

toplu ulaşım

ücretsiz ulaşım

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İBB'den yapılan açıklamada, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin, 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklaması hatırlatıldı.Bu durumun İstanbul'u etkilemediği kaydedilen açıklamada, "İBB'nin 3 yıl önce hayata geçirdiği Özel Toplu Taşımacılık İşletim Sistemi (OTİS) sayesinde, İstanbul'da hizmet veren özel halk otobüslerine toplam 1,6 milyar lira destek verildi. 65 yaş üstü İstanbullular, özel halk otobüslerinden de ücretsiz yararlanmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, OTİS sayesinde, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı nedeniyle oluşan mali kayıpların belediye tarafından karşılandığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230823/ozel-halk-otobusleri-birliginden-65-yas-ustu-icin-yeni-teklif-1074867102.html

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65 yaş üstü, toplu ulaşım, ücretsiz ulaşım