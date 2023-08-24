https://sputniknews.com.tr/20230824/65-yas-ustu-ucretsiz-ulasima-iliskin-ibbden-aciklama-1074900446.html
65 yaş üstü ücretsiz ulaşıma ilişkin İBB’den açıklama
65 yaş üstü ücretsiz ulaşıma ilişkin İBB’den açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T12:47+0300
2023-08-24T12:47+0300
2023-08-24T12:51+0300
türkiye
65 yaş üstü
toplu ulaşım
ücretsiz ulaşım
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İBB'den yapılan açıklamada, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin, 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklaması hatırlatıldı.Bu durumun İstanbul'u etkilemediği kaydedilen açıklamada, "İBB'nin 3 yıl önce hayata geçirdiği Özel Toplu Taşımacılık İşletim Sistemi (OTİS) sayesinde, İstanbul'da hizmet veren özel halk otobüslerine toplam 1,6 milyar lira destek verildi. 65 yaş üstü İstanbullular, özel halk otobüslerinden de ücretsiz yararlanmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, OTİS sayesinde, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı nedeniyle oluşan mali kayıpların belediye tarafından karşılandığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230823/ozel-halk-otobusleri-birliginden-65-yas-ustu-icin-yeni-teklif-1074867102.html
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65 yaş üstü, toplu ulaşım, ücretsiz ulaşım
65 yaş üstü, toplu ulaşım, ücretsiz ulaşım
65 yaş üstü ücretsiz ulaşıma ilişkin İBB’den açıklama
12:47 24.08.2023 (güncellendi: 12:51 24.08.2023) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklamasının İstanbul'u etkilemediğini, 65 yaş üstündekilerin kentte özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaya devam edeceğini bildirdi.
İBB'den yapılan açıklamada, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin, 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklaması hatırlatıldı.
Bu durumun İstanbul'u etkilemediği kaydedilen açıklamada, "İBB'nin 3 yıl önce hayata geçirdiği Özel Toplu Taşımacılık İşletim Sistemi (OTİS) sayesinde, İstanbul'da hizmet veren özel halk otobüslerine toplam 1,6 milyar lira destek verildi. 65 yaş üstü İstanbullular, özel halk otobüslerinden de ücretsiz yararlanmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, OTİS sayesinde, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı nedeniyle oluşan mali kayıpların belediye tarafından karşılandığı kaydedildi.