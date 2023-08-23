https://sputniknews.com.tr/20230823/ozel-halk-otobusleri-birliginden-65-yas-ustu-icin-yeni-teklif-1074867102.html

Özel Halk Otobüsleri Birliği’nden 65 yaş üstü için yeni teklif: 75 yaş önerisi

Özel Halk Otobüsleri Birliği’nden 65 yaş üstü için yeni teklif: 75 yaş önerisi

65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma hizmeti için devlet desteğinin yüzde 50 artırılması yanıtını alan Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği 75 yaşına kadar indirimli... 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T14:09+0300

2023-08-23T14:09+0300

2023-08-23T14:10+0300

türkiye

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özel halk otobüsleri

tüm özel halk otobüsleri birliği

65 yaş üstü

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Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin artan maliyetler nedeniyle 65 yaş üstü yurttaşlara ücretsiz toplu taşıma hizmeti verilmesi uygulamasını sona erdirmek için 15 Ekim’e kadar tarih verdiği hükumetten devlet desteğinin yüzde 50 artırılması yanıtı geldi.Bu desteği de yeterli bulmayan Özel Halk Otobüsleri Birliği ise toplu taşıma hizmetlerinin 65 ve 75 yaş arasında indirimli, 75 yaşından sonra ücretsiz olmasını talep etti.Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş, “Biz kamu bütçesi kullanmıyoruz. Sadece yolculuk gelirleriyle bu işi sürdürmeye çalışıyoruz. Bir otobüsün maliyeti hesaplanabilir, yarısını devlet karşılar yarısını esnaflarımız fedakarlık yapmış olur. Sadece İstanbul’da 2022 yılında ücretsiz binişlerin maliyeti 1 milyar liranın üzerinde. Biz zor durumda olan esnaflarımızın hakları bir şekilde karşılansın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230817/ozel-halk-otobusleri-65-yas-ustunu-ucretsiz-tasima-hizmetini-ekim-ayinda-durduracak-1074715724.html

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