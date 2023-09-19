https://sputniknews.com.tr/20230919/italyadan-duzensiz-goce-karsi-yeni-caydirici-onlemler-paketi-1075580288.html

İtalya'dan düzensiz göçe karşı yeni 'caydırıcı önlemler' paketi

İtalya'dan düzensiz göçe karşı yeni 'caydırıcı önlemler' paketi

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, son günlerde gelen düzensiz göçmenlerin sayısındaki artış üzerine yasa dışı göçle mücadele bağlamında caydırıcı olması... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T00:34+0300

2023-09-19T00:34+0300

2023-09-19T00:34+0300

dünya

italya

düzensiz göç

avrupa

göçmen

kaçak göçmen

giorgia meloni

lampedusa

afrika

avusturya

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İtalya'da yaklaşık bir yıl önce düzensiz göçü önleme vaadiyle iktidara gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Afrika'dan Avrupa'ya geçiş güzergahında yer alan Lampedusa Adası'na geçen hafta yaklaşık 11 bin düzensiz göçmenin ulaşmasının ardından, düzensiz göçmenleri caydırmaya yönelik bir adım attı.Başbakan Meloni başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, iltica hakkı alamayan yabancıların, geri gönderme merkezlerindeki kalış sürelerinin, Avrupa Birliği (AB) mevzuatının izin verdiği ölçüde 18 aya kadar uzatılmasına yönelik karar aldı.Buna ek olarak, Savunma Bakanlığına sınırdışı edilecek göçmenlerin tutulacağı yeni geri gönderme merkezlerinin inşası görevi de verildi.İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Bakanlar Kurulunda konuşan Meloni, inşa edilecek yeni geri gönderme merkezlerinin nüfus yoğunluğunun çok düşük olduğu, çitlerle çevrilen ve izlenmesi kolay noktalarda bulunması gerektiğini, bununla göçmenlerin şehirlerde daha fazla huzursuzluk ve güvensizlik yaratmayacaklarını söyledi.Meloni'nin, en çok göçmen gelen ülkelerin büyükelçileriyle toplantı yapılarak iade süreçlerinin kolaylaştırılması gibi konuların görüşüleceğini de ifade ettiği aktarıldı.İtalya'dan Avusturya'ya sınır kontrollerini artırdığı için sert tepkiÖte yandan, yoğun düzensiz göç akınına uğrayan İtalya'dan, sınırda kontrolleri sıklaştıran Avusturya'ya tepki geldi.Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Lampedusa Adası'nı ziyaret ederek verdiği dayanışma mesajını hatırlatarak "Viyana'nın, İtalya'dan gelen araçlar üzerindeki kontrolleri artırma kararı, dün Lampedusa'da başlatılan Avrupa dayanışmasına atılmış bir tokattır ve yıllardır Avrupa sınırlarını savunmaya kendini adamış İtalyan polis kuvvetlerine ve gönüllülerine karşı rencide edici bir harekettir" ifadelerini kullandı.Salvini, İtalya'nın kaçakçılarla mücadele verirken Avusturya'nın ise Alpler'e kaleler inşa ederek nakliyecileri ve turistleri cezalandırdığını savundu. Orta Akdeniz'de düzensiz göçmen akınına uğrayan küçük adaİtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Orta Akdeniz'de düzensiz göç rotası üzerinde yer alması sebebiyle yılbaşından bu yana ciddi göç baskısı altında.Lampedusa Adası'na 13-14 Eylül'de sadece 36 saatlik süreçte 6 binden fazla düzensiz göçmen gelmiş, Ada Belediyesi "acil durum" ilan etmişti.Adaya geçen hafta gelenlerin sayısının 11 bin civarında olduğu belirtilmişti.Başbakan Meloni'nin acil durumu yerinde görmesi için Lampedusa'ya davet ettiği AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ada'ya 17 Eylül'de yaptığı ziyarette "AB'ye kimin geleceğine karar verecek olan biziz, insan kaçakçıları değil" diyerek İtalya'ya destek amaçlı 10 maddelik eylem planı açıklamıştı.İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkeye 1 Ocak-18 Eylül tarihlerinde denizi aşarak gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 129 bin 869 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 68 bin 195 olarak kayıtlara geçmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230914/24-saatte-7-binden-fazla-gocmen-geldi-lampedusada-acil-durum-ilan-edildi--1075479438.html

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