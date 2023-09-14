24 saatte 7 binden fazla göçmen geldi: Lampedusa’da acil durum ilan edildi

İtalya'nın Lampedusa Adası'nda düzensiz göçmen krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.



İtalyan Kızılhaç tarafından yapılan açıklamaya göre, Ada'da yer alan göçmen merkezi yalnızca 800 kişiyi ağırlama kapasitesine sahip.



Ancak, merkezde 7 binden fazla düzensiz göçmenin kalması sebebiyle Kızılhaç, bölgedeki durumun 'sürdürülemez' olduğu uyarısında bulunarak, yeni gelenlerin yer değiştirmesi çağrısında bulundu.



Polis memurlarının gözetiminde bulunan göçmen merkezi önünde zaman zaman düzensiz göçmenler ve polisler arasında gerginlikler yaşandı.



İtalya İçişleri Bakanlığı istatistikleri, bu yıl Akdeniz üzerinden 93 binden fazla belgesiz kişinin ülkeye geldiğini ortaya koyuyor.



Bu istatistik, 2022'de aynı dönem içerisinde 45 bin olarak bildirilen rakamın iki katından fazla.