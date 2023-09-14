Düzensiz göç akınına uğrayan Lampedusa Adası'nda acil durum ilan edildi

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Lampedusa'ya gelen çok sayıdagöçmen teknesinin arkasında "organize bir suç sistemi" olduğuna inandığını dile getiren Salvini, şöyle devam etti:

"120 teknenin gelmesi, kendiliğinden olan bir olay değil, 3 tekne değil, 120 tekneden bahsediyoruz. Bu bir olay değil, bir savaş eylemidir. İtalyan toplumu için bir çöküştür, bu sadeceLampedusa'nın sorunu değildir. Bugöçün arkasında bir yönlendirme olduğunu düşünüyorum. Bunu İtalyan hükümeti içinde sakince konuşacağız."