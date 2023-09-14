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Düzensiz göç akınına uğrayan Lampedusa Adası'nda acil durum ilan edildi
Düzensiz göç akınına uğrayan Lampedusa Adası'nda acil durum ilan edildi
İtalya'nın Akdeniz'de düzensiz göç akınına uğrayan Lampedusa Adası'nda belediye meclisi, dünden bu yana 6 binden fazla göçmen gelmesi sebebiyle "acil durum"... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
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фото, düzensiz göç, fotoğraf, akdeniz, akdeniz, italya, lampedusa
фото, düzensiz göç, fotoğraf, akdeniz, akdeniz, italya, lampedusa

Düzensiz göç akınına uğrayan Lampedusa Adası'nda acil durum ilan edildi

02:51 14.09.2023
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İtalya'nın Akdeniz'de düzensiz göç akınına uğrayan Lampedusa Adası'nda belediye meclisi, dünden bu yana 6 binden fazla göçmen gelmesi sebebiyle "acil durum" ilan ettiği bildirildi.
© AA / Valeria Ferraro

Afrika'dan Avrupa'ya geçişte Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası'na son 36 saatte 6 binden fazla göçmenin gelmesi ülke gündemindeki yerini koruyor.

Afrika&#x27;dan Avrupa&#x27;ya geçişte Orta Akdeniz&#x27;deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya&#x27;nın Kuzey Afrika&#x27;ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası&#x27;na son 36 saatte 6 binden fazla göçmenin gelmesi ülke gündemindeki yerini koruyor. - Sputnik Türkiye
1/9
© AA / Valeria Ferraro

Afrika'dan Avrupa'ya geçişte Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası'na son 36 saatte 6 binden fazla göçmenin gelmesi ülke gündemindeki yerini koruyor.

© AA / Valeria Ferraro

Bir grup Lampedusalının göçmen akınını belediye binası önünde oturma eylemi yaparak protesto etmesinin ardından olağanüstü toplanan Lampedusa Belediye Meclisi, Ada'da "acil durum" ilan etti.

Bir grup Lampedusalının göçmen akınını belediye binası önünde oturma eylemi yaparak protesto etmesinin ardından olağanüstü toplanan Lampedusa Belediye Meclisi, Ada&#x27;da &quot;acil durum&quot; ilan etti. - Sputnik Türkiye
2/9
© AA / Valeria Ferraro

Bir grup Lampedusalının göçmen akınını belediye binası önünde oturma eylemi yaparak protesto etmesinin ardından olağanüstü toplanan Lampedusa Belediye Meclisi, Ada'da "acil durum" ilan etti.

© AA / Valeria Ferraro

Kararı, Lampedusa Belediye Başkanı Filippo Mannino duyurdu.

Kararı, Lampedusa Belediye Başkanı Filippo Mannino duyurdu. - Sputnik Türkiye
3/9
© AA / Valeria Ferraro

Kararı, Lampedusa Belediye Başkanı Filippo Mannino duyurdu.

© AA / Valeria Ferraro

Son 36 saatte yaşadıkları göçmen yoğunluğunun, Ada'daki göçmen karşılama sistemini ve yardım imkanlarını zorladığını söyleyen Mannino, hükümetin yapısal çözümlerle müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Son 36 saatte yaşadıkları göçmen yoğunluğunun, Ada&#x27;daki göçmen karşılama sistemini ve yardım imkanlarını zorladığını söyleyen Mannino, hükümetin yapısal çözümlerle müdahale etmesi gerektiğini söyledi. - Sputnik Türkiye
4/9
© AA / Valeria Ferraro

Son 36 saatte yaşadıkları göçmen yoğunluğunun, Ada'daki göçmen karşılama sistemini ve yardım imkanlarını zorladığını söyleyen Mannino, hükümetin yapısal çözümlerle müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

© AA / Valeria Ferraro

Rainews24 kanalının haberine göre, son göçmen gelişlerinin ardından Ada'da bulunan göçmen sayısı gün içinde 6 bin 762'ye kadar ulaştı. Ada'daki duruma ilişkin adım atan İçişleri Bakanlığı ise bugün 1650 göçmenin Lampedusa'dan anakaraya götürüldüğünü, yarın 3 bin 750 göçmenin, cuma günü 2 bin 270 göçmenin tahliye edileceğini bildirdi.

Rainews24 kanalının haberine göre, son göçmen gelişlerinin ardından Ada&#x27;da bulunan göçmen sayısı gün içinde 6 bin 762&#x27;ye kadar ulaştı. Ada&#x27;daki duruma ilişkin adım atan İçişleri Bakanlığı ise bugün 1650 göçmenin Lampedusa&#x27;dan anakaraya götürüldüğünü, yarın 3 bin 750 göçmenin, cuma günü 2 bin 270 göçmenin tahliye edileceğini bildirdi. - Sputnik Türkiye
5/9
© AA / Valeria Ferraro

Rainews24 kanalının haberine göre, son göçmen gelişlerinin ardından Ada'da bulunan göçmen sayısı gün içinde 6 bin 762'ye kadar ulaştı. Ada'daki duruma ilişkin adım atan İçişleri Bakanlığı ise bugün 1650 göçmenin Lampedusa'dan anakaraya götürüldüğünü, yarın 3 bin 750 göçmenin, cuma günü 2 bin 270 göçmenin tahliye edileceğini bildirdi.

© AA / Valeria Ferraro

Bu arada, Ada'ya ulaşan göçmenlerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği belirtildi.

Bu arada, Ada&#x27;ya ulaşan göçmenlerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği belirtildi. - Sputnik Türkiye
6/9
© AA / Valeria Ferraro

Bu arada, Ada'ya ulaşan göçmenlerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği belirtildi.

© AA / Valeria Ferraro

Göç karşıtı görüşleriyle bilinen Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde düzenlediği basın toplantısında "Lampedusa'daki yaşananlar Avrupa adına başarısızlıktır" dedi.

Göç karşıtı görüşleriyle bilinen Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Roma&#x27;daki Yabancı Basın Derneği&#x27;nde düzenlediği basın toplantısında &quot;Lampedusa&#x27;daki yaşananlar Avrupa adına başarısızlıktır&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
7/9
© AA / Valeria Ferraro

Göç karşıtı görüşleriyle bilinen Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde düzenlediği basın toplantısında "Lampedusa'daki yaşananlar Avrupa adına başarısızlıktır" dedi.

© AA / Valeria Ferraro

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri de olan Salvini, Avrupa Birliği'ni ve göç konusunda dayanışma göstermeyen diğer üye ülkeleri eleştirerek, "İtalya yalnız bırakıldı. Sınırı kapatıyorlar ama dayanışma nerede" diye konuştu.

Aşırı sağcı Lig Partisi&#x27;nin lideri de olan Salvini, Avrupa Birliği&#x27;ni ve göç konusunda dayanışma göstermeyen diğer üye ülkeleri eleştirerek, &quot;İtalya yalnız bırakıldı. Sınırı kapatıyorlar ama dayanışma nerede&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
8/9
© AA / Valeria Ferraro

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri de olan Salvini, Avrupa Birliği'ni ve göç konusunda dayanışma göstermeyen diğer üye ülkeleri eleştirerek, "İtalya yalnız bırakıldı. Sınırı kapatıyorlar ama dayanışma nerede" diye konuştu.

© AA / Valeria Ferraro

Lampedusa'ya gelen çok sayıdagöçmen teknesinin arkasında "organize bir suç sistemi" olduğuna inandığını dile getiren Salvini, şöyle devam etti:

"120 teknenin gelmesi, kendiliğinden olan bir olay değil, 3 tekne değil, 120 tekneden bahsediyoruz. Bu bir olay değil, bir savaş eylemidir. İtalyan toplumu için bir çöküştür, bu sadeceLampedusa'nın sorunu değildir. Bugöçün arkasında bir yönlendirme olduğunu düşünüyorum. Bunu İtalyan hükümeti içinde sakince konuşacağız."

Lampedusa&#x27;ya gelen çok sayıdagöçmen teknesinin arkasında &quot;organize bir suç sistemi&quot; olduğuna inandığını dile getiren Salvini, şöyle devam etti:&quot;120 teknenin gelmesi, kendiliğinden olan bir olay değil, 3 tekne değil, 120 tekneden bahsediyoruz. Bu bir olay değil, bir savaş eylemidir. İtalyan toplumu için bir çöküştür, bu sadeceLampedusa&#x27;nın sorunu değildir. Bugöçün arkasında bir yönlendirme olduğunu düşünüyorum. Bunu İtalyan hükümeti içinde sakince konuşacağız.&quot; - Sputnik Türkiye
9/9
© AA / Valeria Ferraro

Lampedusa'ya gelen çok sayıdagöçmen teknesinin arkasında "organize bir suç sistemi" olduğuna inandığını dile getiren Salvini, şöyle devam etti:

"120 teknenin gelmesi, kendiliğinden olan bir olay değil, 3 tekne değil, 120 tekneden bahsediyoruz. Bu bir olay değil, bir savaş eylemidir. İtalyan toplumu için bir çöküştür, bu sadeceLampedusa'nın sorunu değildir. Bugöçün arkasında bir yönlendirme olduğunu düşünüyorum. Bunu İtalyan hükümeti içinde sakince konuşacağız."

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